Китайската група Haier обяви за продажба фабриката си за хладилници в Аричещи Рахтивани, близо до Плоещ, окръг Прахова. Продажбата се осъществява с посредничеството на консултантската компания Colliers, която е ексклузивен съветник по сделката, съобщава StartupCafe.ro.

Заводът на Haier Romania се намира на терен от 130 000 кв. м в индустриалната зона на Аричещи Рахтивани, на по-малко от час път от северния околовръстен път на Букурещ. Производството започна в края на 2021 г. след инвестиция от €70 милиона, като това беше първата фабрика на Haier в рамките на Европейския съюз.

Според официалната позиция на Colliers, решението е част от процес на стратегическо преструктуриране на производствените дейности на Haier в Европа, насочено към оптимизация и възстановяване на рентабилността. В резултат компанията прекратява дейността на румънското си звено, което ще бъде последвано от продажбата на завода.

Първо съкращения, после и затваряне

През февруари 2024 г. Haier обяви мащабни съкращения, които засегнаха около 400 служители, което представляваше 40% от работната сила в румънската фабрика. Причината - спад в търсенето и свиване на пазара на домакински уреди. Компанията обясни тези процеси с постпандемичния ефект, икономическата несигурност в Европа и глобалната инфлационна криза.

Както Money.bg писа, в началото на 2025 г. Haier потвърди окончателното затваряне на завода. Тогава компанията подчерта, че решението е резултат от глобален стратегически анализ и част от по-широк план за трансформация на Haier Europe. Посочената цел бе оптимизиране на производствената мрежа и възстановяване на устойчивата печалба.

"През последните години се наблюдава значителен спад в търсенето и ерозия на маржовете на печалба, влошени от геополитическото напрежение и инфлационния натиск", посочиха тогава от Haier Romania.

Фабриката с площ 63 000 кв. м произвеждаше хладилници за трите марки на европейското подразделение на Haier - Candy, Hoover и Haier.