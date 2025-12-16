Ford Motor Co. официално сложи край на амбициите си за второ поколение изцяло електрически автомобили. Паралелно с това обяви счетоводно отписване в размер на $19,5 милиарда. Решението се счита за ключово, тъй като бележи едно от най-резките отстъпления на традиционен автомобилен производител от електрическата трансформация. Процес, който само преди няколко години беше представяна като неизбежна и безалтернативна.

Компанията съобщи, че прекратява разработката и производството на няколко ключови електрически модела, включително електрическия пикап F-150 Lightning в сегашния му вид, както и пикапа от следващо поколение с кодово име T3. Последният трябваше да бъде флагманът на бъдещата електрическа гама.

Отменени са и планираните електрически търговски ванове. Заводът в Тенеси, първоначално обявен като хъб за до 500 хиляди електрически камиона годишно, ще бъде пренасочен към производство на модели с бензинов двигател.

Какви са причините?

Официалното обяснение на Ford е свързано с "пренасочване на капитала към области с по-висока възвръщаемост". Числата обаче сочат по-скоро към опит за ограничаване на щетите. Около $8,5 милиарда от отписването са резултат от прекратени електрически проекти. Още $6 милиарда са загуби от разпускането на съвместното предприятие за батерии със SK On, а останалата част са допълнителни разходи по вече стартирали програми.

Реалният паричен ефект ще се разтегли до 2027 г., но финансовият удар върху стратегията е незабавен.

Отстъплението идва на фона на рязко охлаждане на пазара на електромобили в САЩ. След изтичането на федералния данъчен кредит от $7500 и облекчаването на екологичните регулации от администрацията на Доналд Тръмп, търсенето се срина. Цифрите сочат, че продажбите на електрически автомобили през ноември са спаднали с около 40% на годишна база.

За Ford това се превърна в болезнен проблем, тъй като компанията инвестира милиарди в големи и скъпи електрически модели точно в момент, когато потребителите започнаха да се отдръпват.

Показателен е случаят с F-150 Lightning, който стартира през 2022 г. с масивна рекламна кампания и десетки хиляди предварителни поръчки, но така и не оправда очакванията. До ноември тази година са продадени малко над 25 хиляди броя, което е спад спрямо предходната година и далеч от първоначалните прогнози за масов пазарен успех.

Завой към хибриди и бензин

Вместо да удвои залога си върху изцяло електрическите модели, Ford завива рязко към хибридите и така наречените електромобили с удължен пробег, при които бензинов двигател служи като генератор за батерията.

Това е по-скоро компромисна технология, отколкото крачка напред, но тя отговаря по-добре на текущите предпочитания на американските купувачи и позволява по-бързо постигане на рентабилност.

Компанията запазва ограничено присъствие в сегмента на електромобилите чрез по-достъпни модели, разработвани в Калифорния, като първият такъв автомобил с цена около $30 000 се очаква през 2027 г. Дотогава обаче Ford на практика замразява мащабните си електрически планове и приема, че бизнесът с електромобили няма да стане печеливш преди края на десетилетието.