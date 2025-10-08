Акциите на Ford Motor паднаха рязко, след като инвеститорите реагираха на инцидент, случил се преди седмици. Цената на акциите спадна с 5,2% до $12,04, докато основните индекси S&P 500 и Dow Jones се движеха в положителна или неутрална територия, съобщават световните агенции.

Никоя компания просто не поевтинява с 2,3 млрд. долара, в ден, в който няма нови корпоративни съобщения или промени в оценките от Уолстрийт. В дъното е статия на WSJ според която пожар в завода на Novelis - доставчик на алуминиеви листове за автомобилната индустрия, вероятно ще окаже натиск върху производството на Ford и други автопроизводители.

Информацията явно беше възприета от пазара като знак за бъдеща слабост.

Днес много части и панели на автомобилите се произвеждат от алуминий вместо от стомана. Алуминият е по-лек материал, което подобрява горивната ефективност на превозните средства.

Пожарът в завода на Novelis в Освего, Ню Йорк, избухна на 16 септември - преди три седмици. Производството в съоръжението ще бъде преустановено до началото на 2026 година. Novelis, собственост на Hindalco Industries, информира инвеститорите за инцидента на 30 септември и 6 октомври.

Обикновено фондовият пазар бързо реагира на подобни проблеми, но закъснялата реакция във вторник показва, че инвеститорите може би са пропуснали последствията.

Според WSJ, Ford е най-големият клиент на засегнатия завод, докато от автомобилния гигант побързаха да обяснят, че това е само "един от няколкото доставчици".

"От момента на пожара преди почти три седмици, Ford работи в тясно сътрудничество с Novelis. Специален екип е посветен на решаването на ситуацията и проучването на всички възможни алтернативи за минимизиране на потенциални смущения.", уточниха от Ford.

Компанията ще информира инвеститорите относно ситуацията по време на конферентната връзка за резултатите от третото тримесечие на 23 октомври.

Те обаче вече предполагат, че новините няма да бъдат добри - пожарът може да доведе до загубено производство и по-високи разходи. Въпреки това, намаленото производство от ключов доставчик може да доведе до по-ниски нива на инвентар и по-високи цени, което би могло частично да компенсира загубите.