Ford обяви изтегляне от пазара на близо 500 000 автомобила в САЩ заради проблем с течащи спирачки, съобщи Националната администрация за безопасност на магистралите.

Автомобилният производител издаде предупреждението до дилърите в понеделник, като посочи дефект в спирачната система. Според доклада засегнатите коли може да имат компрометирани маркучи, от които е възможно изтичане на спирачна течност. Това на свой ред увеличава разстоянието на спиране и риска от катастрофа.

Засегнатите модели включват SUV Edge от модели 2015 до 2018 година, както и луксозния седан Lincoln MKX от 2016 до 2018 година. От пътната администрация оценяват, че 1% от изтеглените автомобили имат дефекта.

Ford заявиха, че нямат информация за произшествия или наранявания, свързани с проблема. Компанията внимателно следи ситуацията и работи за бързо решение на проблема.

Това е четвъртото голямо изтегляне, което Ford обяви през последната седмица. Компанията също изтегли повече от 355 000 пикапа заради проблем с дисплея на таблото, над 213 000 превозни средства заради дефектни задни светлини и 100 900 возила заради риск от разкъсване на въздушната възглавница при активиране.

Миналия месец Ford изтегли повече от 850 000 коли в САЩ заради потенциален отказ на горивната помпа. Серията от изтегляния поставя въпроси за контрола на качеството в производствените процеси на компанията.

Въпреки многото предизвикателства, Ford показа солидни финансови резултати във второто тримесечие, надминавайки очакванията на Уолстрийт. Компанията отчете $50,2 милиарда приходи и нетна загуба от $36 милиона, въпреки $800-милионния удар от митата.