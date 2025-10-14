Софтуерната индустрия без съмнение е най-бързо развиващия се сектор на българската икономика през последното десетилетие. Според последното издание на "Барометър" на Българската асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ (2024) през 2023 година българската софтуерна индустрия е регистрирала ръст на приходите от 16,5%, а за миналата - между 12 и 13%. През настоящата 2025-а този процент се движи между 10 и 15, а делът ѝ към БВП на страната продължава да расте.

Най-търсените специалисти са софтуерните - ето по-точно какви

Кои са най-търсените специалисти на софтуерния пазар на труда у нас разбираме от Job Board на DEV.BG за периода от началото на годината до края на месец август. Оказва се, че това са Backend Development специалисти, Senior експерти и все по-актуалните Data Science специалисти.

Backend Development и Senior специалисти

Най-много обяви тази година има в категорията Backend Development - средно 600 на месец. Търсенето на senior специалисти е особено силно изразено - 51,3% от позициите - при среден процент за всички категории от 44,7%, следвани от mid - 35,3% (средно 39,5%) - и junior - 13,4% (средно 15,7%).

Подобна е ситуацията и във втората група в класацията - JavaScript - в която средният брой на публикуваните обяви е 317. 54,2% от тях са за senior позиции, 36% - за mid, а 9,4% - за junior.

На трето място по среден брой обяви за работа в Job Board-a на DEV.BG до края на август е категорията Data Science - 256. Тук ножицата между senior и mid позициите леко се затваря - 48% спрямо 41,5%.

Какво е бъдещето на IT пазара?

Изкуственият интелект е възприет в безпрецедентните 100% от софтуерните компании у нас, съответно категорията Data Science е считана за бъдещето на индустрията.

"Търсенето на специалисти в сферата на Data Science/ML/AI/Data modeling расте осезаемо и според вътрешни данни от Job Board-а ни обявите за такива роли са сред най-бързо увеличаващите се от началото на годината.

Причината е, че бизнесът вече не се задоволява само със събиране и визуализация на данни, а търси експерти, които могат да изграждат предиктивни модели и алгоритми за машинно обучение", отбелязва Емил Попов, маркетинг мениджър на DEV.BG.

Тази работа намира приложение в разнообразни индустрии - от финтех и e-commerce до здравеопазване и киберсигурност. Българският бизнес все по-ясно припознава AI като трансформираща технология - не само чрез използване на готови решения за автоматизация, анализ на данни и обслужване на клиенти, но и чрез развитието на собствени продукти, които вече намират приложение и на международните пазари.

Изводът е, че този тип специалисти тепърва ще бъдат много търсени и навярно все по-високо платени.