В прессъобщение, разпространено до медиите, българската "Билдимекс" посочва, че е въвела първата в страната поточна линия за производство на памперси за възрастни. Производственият ѝ капацитет надхвърля 300 000 артикула дневно, което от компанията посочват, че я поставя сред най-високопроизводителните и модерни решения в региона.

Линията е част от стратегическата визия на "Билдимекс" за развитие на локално производство с висока добавена стойност, внедряване на иновации и намаляване на зависимостта от вносни санитарни продукти. От компанията посочват, че производствените процеси са автоматизирани и осигуряват постоянен контрол, проследимост и стабилно качество.

В допълнение към технологичната модернизация, "Билдимекс" запазва лабораторно провереното качество на продуктите си. Според тях тестовете за абсорбция и комфорт потвърждават надеждността на серията Alivio ProCare при ежедневна употреба.

Източник: "Билдимекс"

Компанията прилага устойчив модел за управление на отпадъците, включващ рециклиране на производствени остатъци като целулоза и полимери, които се връщат за индустриална употреба. През последната година тази политика е довела до спестени над 95 000 тона емисии, постигнати чрез използване на рециклирани суровини.

"Очакванията ни са да бъде представен висококачествен български продукт, който достига до широк кръг потребители, като се произвежда по отговорен и добре структуриран индустриален модел. Комбинираме три ключови предимства - ефективност, надеждност и устойчив подход - които имат потенциала да повишат стандарта на този род грижа в страната.", коментира ръководителят на проекта г-н Цветко Цветков., заяви ръководителят на проекта Цветко Цветков.