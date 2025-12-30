В края на годината цената на златото около 4516 долара за тройунция вече не е просто пазарна котировка, а сигнал за навлизане в нов ценови режим, който изисква различен аналитичен език от обичайния "поскъпнало ли е или не". Ръстът от приблизително 71.8% за една година и около 142% за пет години поставя златото в категория, в която то престава да бъде бавен защитен актив и започва да се държи като носител на макронапрежение, акумулирано в паричната система, в геополитиката и в доверието към реалната икономика. Това не е движение, което може да се обясни с един фактор, нито с класическия аргумент за инфлация, защото самата инфлация в този период не се е движила с подобни темпове.

Първата и най-важна стъпка при оценката дали златото е "скъпо" е да се излезе от номиналната рамка. Исторически златото е имало няколко ясно различими ценови върха - около 1980 г., около 2011 г. и настоящият цикъл. Коригирано с инфлацията, върхът от 1980 г. остава изключителен, защото тогавашната цена, преизчислена в днешни долари, е била резултат от комбинация между двуцифрена инфлация, разпад на доверие във валутната система и геополитическа нестабилност. Дълго време златото не успяваше да достигне тези реални равнища, дори когато номинално надхвърляше предишни върхове. При нива около 4 500 долара обаче вече може да се говори за реално приближаване към исторически екстреми, макар и в съвсем различна инфлационна среда. Това е ключово, защото означава, че пазарът плаща реална премия за сигурност, а не просто компенсира обезценяване на парите.

Съотношението между златото и петрола е една от най-старите и най-показателни метрики за това как пазарът балансира между парична стойност и реална икономическа активност. При цена на петрол Brent около 62 долара за барел, една унция злато на 4516 долара купува приблизително 72-73 барела петрол. В дългосрочен исторически план нормалният диапазон е бил между 15 и 25 барела. Дори при силни макроикономически сътресения това съотношение рядко се задържа над 40 за продължителен период. Нива над 70 са изключителни и обикновено се появяват само когато пазарът едновременно подценява цикличните суровини и надценява защитните активи. Това не означава автоматично балон, но означава, че икономическата активност се оценява с по-ниско доверие от паричната сигурност, което е характерно за преходни и напрегнати фази на цикъла.

Съотношението злато-сребро дава още по-фина картина. При фючърси на среброто около 70 долара за унция, една унция злато купува приблизително 64-65 унции сребро. Това е изключително важен детайл, защото това съотношение е близо до дългосрочните исторически средни стойности от 60-70. В минали периоди на паника или дефлационен страх съотношението е скачало над 90-100, което е показвало бягство от индустриалния метал към чистия паричен актив. Фактът, че при рекордно висока цена на златото съотношението остава относително балансирано, означава, че среброто участва в движението, а това предполага по-широка суровинна и парична преоценка, а не изолирана златна истерия.

Нетрадиционните сравнения често дават най-ясната интуиция за стойност. Ако се погледне колко потребителски стоки може да се купят с една унция злато, картината е по-малко екстремна, отколкото изглежда номинално. Исторически една унция злато е купувала приблизително сходен брой базови потребителски продукти в различни епохи, което е в основата на тезата за съхранение на покупателна способност. Днес, при високи цени на храните и услугите, златото отново се оказва актив, който не изостава от реалния разход на живот, а в някои случаи дори го изпреварва. Това означава, че част от "скъпотата" му е по-скоро отражение на натрупаната инфлация в потребителската кошница, отколкото спекулативна премия.

Сравнението с по-рискови активи, като биткойн, показва друг аспект на текущия режим. За последната година биткойн отчете значителна доходност, но със съществена волатилност и цикличност. Златото, макар и да не достига екстремните проценти на ръст в кратки периоди, демонстрира нещо различно: участие в пренареждането на доверието, без да губи ролята си на стабилизатор. Когато златото започва да се движи в синхрон с активи, които традиционно се възприемат като алтернативни или спекулативни, това не означава, че то се е превърнало в тях, а че самият пазар преживява преоценка на това какво е "сигурно" и какво е "рисково".

Много показателно е сравнението със заплатите. През последните 15 години средните номинални заплати в развитите икономики са нараснали, но темпът им често изостава от ръста на активите. При цена от 4516 долара една унция злато се равнява на няколко средни месечни заплати, което я прави по-недостъпна в номинален смисъл, отколкото в голяма част от периода след 2000 г. Това показва не толкова "прекалено скъпо" злато, колкото структурен проблем в съотношението между доходи и активи, при който капиталът расте по-бързо от труда. Исторически подобни периоди често предшестват социални и икономически напрежения, а златото в такива моменти действа като огледало, а не като причина.

Сравнението с имотите през последните 15 години добавя още един слой. В много големи градове цените на недвижимите имоти нараснаха силно, особено в периода на ниски лихви. Но ако се измери колко квадратни метра жилищна площ може да се купи с една унция злато, се вижда, че в някои региони златото е запазило или дори подобрило позицията си. Това означава, че имотите не са били универсален хедж, а силно зависим от местния кредитен цикъл актив, докато златото действа глобално и независимо от конкретна юрисдикция.

В дългосрочен исторически контекст златото рядко става "наистина скъпо" просто защото цената му расте. То става екстремно, когато започне да доминира в разказа и да измества всички други измерители на стойност. В момента, въпреки рекордните нива, златото съществува паралелно с интерес към акции, технологии, имоти и алтернативни активи. Това означава, че сме по-скоро в фаза на диверсифицирана несигурност, а не в крайна паника. Исторически това е по-характерно за средата на големи цикли, отколкото за техния край.

Истинската история зад цената от 4516 долара не е дали златото е "твърде скъпо", а какво измерва то в момента. Съотношенията спрямо петрол, сребро, заплати и имоти показват, че движението му е част от по-широка преоценка на стойността в свят, в който паричната политика, държавният дълг и геополитическите рискове се преплитат. Златото в този контекст не е просто актив, а индикатор за психологическия и структурния климат - за това колко доверие има пазарът в бъдещия растеж спрямо нуждата от защита.

В този смисъл сегашната цена не е крайна точка, а отражение на преход. Историята тук не е в самото число, а в това, че пазарът е готов да приеме такова число като нормално, което винаги говори повече за състоянието на икономическата и паричната среда, отколкото за метала сам по себе си.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.