Цените на златото надминаха границата от 4400 щатски долара за унция за първи път в началото на тази седмица, водени от очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ и подкрепени от продължаващото закупуване на сигурни убежища, предава Reuters. Междувременно среброто последва примера, постигайки нов собствен рекорд.

Спот златото се покачи с 1,7% до $4413,01 за унция към 0955 GMT, след като достигна рекорд от $4420,01 по-рано през сесията. Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през февруари се повишиха с 1,4% до 4446,70 долара за унция. Кюлчетата се повишиха с почти 68% тази година, отбелязвайки най-голямото си годишно покачване от 1979 г. насам, подхранвано от силното купуване от централната банка, потоците от сигурни убежища и по-ниските лихвени проценти.

Източник: iStock

Спот среброто се покачи с 2,8% до $68,98, след като достигна нов рекорд от $69,44 по-рано през сесията. Среброто е поскъпнало със 138% от началото на годината, водено от продължаващия дефицит на предлагането, нарастващите индустриални нужди и силното инвестиционно търсене. "По-ниските лихвени проценти подкрепят търсенето на реални активи като злато и сребро.

Освен това виждаме и мед на рекордно високо ниво, което пък показва желанието на инвеститорите да запазят експозиция към широка гама стоки, вероятно поради очакванията, че инфлацията може да остане по-висока за по-дълго", казва анализаторът на UBS Джовани Стауново.

Управителят на Федералния резерв Стивън Миран повтори миналият петък, че централната банка на САЩ трябва да намали лихвените проценти, тъй като инфлацията се охлади и паричната политика трябва да компенсира рисковете за пазара на труда.

Докато златото се разглежда като хедж срещу инфлацията и сигурен актив по време на несигурни времена, активът без доходност също има тенденция да се облагодетелства в среди с по-ниски лихвени проценти.

"Това е самоосъществяващ се импулс, но ако има един ключов фундаментален елемент, който бих посочил, това би било докладваното използване на думата "война" от президента Тръмп миналата седмица по отношение на Венецуела, след като се кандидатира за избори, въртящи се отчасти около думата "мир", коментира анализаторът на StoneX Рона О'Конъл.

Междувременно щатският долар се понижи и е в крак с най-стръмния си годишен спад от 2017 г. насам, което прави златото по-достъпно за задграничните купувачи.

"Нашата перспектива за златото остава, че жълтият метал трябва да достигне още по-високи нива през следващата година, с цел от $4,500/унция", добавя Стауново.

На този фон платината скочи с 4,2% до $2056,06, достигайки най-високата си стойност от повече от 17 години, докато паладият се покачи с 2,8% до $1760,86, достигайки почти тригодишен връх.