Задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари достигат 1 215 527 112 евро, съобщи директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), който е принципал на общинското дружество.Изслушването се състоя по повод на ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба" 2 в периода октомври-декември 2025 г., уточни БТА.

По-конкретно, задълженията на "Топлофикация" към "Булгаргаз" към 31 януари 2026 г. възлизат на 762 330 998 евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) дълговете са 403 085 300 евро, информира Петров. Освен това, по инженерни договори дружеството дължи 50 110 814 евро. Годишната лихва по задълженията към "Булгаргаз" е 16%, а лихвата по дълговете към БЕХ e 12%, информира Петър Петров.

Той посочи, че няма възможност за промяна на лихвата от страна на "Топлофикация", защото това е двустранен процес, като "Булгаргаз" и БЕХ не са съгласни да предоговарят лихвите по старите задължения на софийското топлофикационно дружество към тях.

В същото време Петър Петров заяви, че "Топлофикация София" не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите й са повече от разходите. Петров каза още, че многократно е уведомявал принципала на дружеството - СОС, че "Топлофикация" управлява малка част от приходите си, която получава, а другите директно отиват за погасяване на дълговете към "Булгаргаз" и БЕХ. Това са допълнителни задължения, чиито лихви всяка една година стават значително по-големи. Непризнатите разходи на "Топлофикация" за сезоните 2022-2023 г. също остават големи - общо 215 млн. лв. по две решения на Върховния административен съд.