Германският автомобилен доставчик Aumovio, който се отдели от автомобилната група Continental, планира да съкрати около 230 работници в Сърбия, като част от по-широки мерки за намаляване на разходите, които ще приложи и на други пазари, съобщава Bloomberg Adria.

Съкращенията на работни места са планирани в завода им в Нови Сад, като по-голямата част от процеса трябва да приключи до края на 2026 година. Съкращенията ще се извършват главно в рамките на техния център за научноизследователска и развойна дейност, но от компанията твърдят, че това няма да повлияе на продължаващата им дейност.

В момента Aumovio наема около 2400 души в Сърбия, което означава, че мерките се отнасят за малко под 10% от общия брой служители в местния клон. Компанията е активна на две места в Нови Сад - разполага с център за научноизследователска и развойна дейност и мегафабрика - където, както подчертават, съчетават инженерно-развойна дейност и модерно производство, припомня eKapija.

Целта на компанията е да намали дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност в общите разходи до под 10% до 2027 г., като последните налични данни за третото тримесечие на 2025 г. са 11,9%. Предизвикателствата в автомобилната индустрия засегнаха и Сърбия, където секторът като цяло се развиваше силно през последните 25 години, но части от индустрията напоследък загубиха конкурентоспособност.

Кабелните снопове доскоро бяха основен експортен продукт, но в момента губят инерция, тъй като разходите за труд и други разходи се повишиха рязко. Няколко компании, опериращи в Сърбия, вече обявиха съкращения през последните месеци, включително Leoni и Draexlmaier. Смята се, че мерките ще засегнат до 4000 работни места в световен мащаб, предимно в Индия, Сингапур, Румъния, Сърбия, Германия и Мексико.

Според уебсайта им, компанията наема общо над 86 000 души. Деятелността на Aumovi в Сърбия включва усъвършенствано инженерно развитие и модерно, високопрецизно производство. Центърът за научноизследователска и развойна дейност в Нови Сад работи върху широка гама от електронни и софтуерно базирани технологии за леки и търговски превозни средства.

Това включва, наред с други неща, табла, радарни и камерни системи, телематични контролни устройства, решения за дигитален достъп до превозни средства, като например системи, базирани на смартфони, или дистанционно безключово влизане, модули за управление на каросерията и зоните, модули за спирачки на ремаркета, системи за разпознаване на деца, функции за електрическа мобилност и head-up дисплей в зрителното поле на водача.

Тези мерки за пестене на разходи следват отделянето на Aumovio от германския производител на авточасти Continental миналата година, за да работи като независим доставчик в областите на автономната мобилност, софтуерните решения за превозни средства, усъвършенстваната електроника, системите за безопасност и технологиите за потребителско изживяване.

Под името Aumovio компанията започна да търгува самостоятелно на Франкфуртската фондова борса на 18 септември миналата година, припомни Continental. При стартирането на новата компания акциите на групата бяха разпределени сред акционерите на компанията майка Continental, така че за всеки две акции на Continental, техните собственици получаваха по една акция на Aumoviо.