Най-голямата химическа компания в Румъния Chimcomplex, част от CRC Group, ще съкрати 1200 служители, ще затвори енергоемки производствени линии и ще разшири търговското си подразделение. Това обяви собственикът Щефан Вуза, цитиран от Romania Insider. Мениджърът съобщи новината по време на годишния финансов отчет на компанията.

Бизнесменът обвинява румънското правителство, че не е включило смислена подкрепа за химическата индустрия в плановете си за икономическо възстановяване.

Компанията е водещ производител и доставчик на жизненоважни химикали в региона. През 2025 г. Chimcomplex е регистрирала приходи от 1 063 милиона румънски леи (RON), в сравнение с 1 495 милиона RON през 2024 г., което е намаление с 29%, пише румънското издание The Diplomat.

Компанията завърши годината с положителна EBITDA от 62 милиона RON, но с нетна загуба от 179 милиона RON. CRC регистрира този отрицателен резултат след 30% увеличение на цените на природния газ и 15% увеличение на цените на електроенергията, тъй като тези увеличения дойдоха в допълнение към увеличенията от +78% за природния газ и +37% за електроенергията през 2024 година.

През 2025 г. компанията инвестира 58 милиона румънски леи (капитални разходи) в индустриалните платформи Онешти и Ръмнику Вълча, използвайки собствени средства. Европа преминава през дълбока индустриална криза, подчертана в началото на тази година от доклада на CEFIC (Европейски съвет на химическата промишленост), изготвен от Roland Berger (водеща консултантска фирма). Документът показва мащаба на спада в европейската индустрия и го описва като безпрецедентен и обезпокоителен.

Между 2022 и 2025 г. темпът на затваряне на химически обекти се е увеличил шест пъти в сравнение със средното за предходните години, надхвърляйки 160 химически обекта. Общият производствен капацитет, който е окончателно затворен, е надхвърлил 37 милиона тона, а кумулативните затваряния представляват над 10% от общия производствен капацитет на Европа.

Европейската химическа промишленост е загубила 200 000 преки работни места, плюс още 890 000 непреки работни места. Инвестициите в европейската химическа промишленост са намалели с повече от 84%, което сигнализира за сериозен икономически спад, както и спад на доверието в цялостната бизнес среда.