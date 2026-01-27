Парещият студ, политическото напрежение и съмненията относно изкуствения интелект не направиха нищо, за да ограничат ентусиазма на бизнес лидерите, които се събраха в Давос миналата седмица, относно способността на технологиите да създават работни места, пише Reuters.

Високопоставени ръководители на годишната среща на Световния икономически форум заявиха, че макар някои работни места да изчезнат, ще се появят много нови позиции. Тоест, страховете на хората трябва да отстъпят на заден план и дори да бъдат заменени с надежда за по-добро предстоящо.

И все пак, изкуственият интелект вероятно ще бъде използван като извинение от компании, които така или иначе планират съкращения.

Както Money.bg писа, изпълнителният директор на титана в производството на чипове Nvidia Дженсън Хуанг, заяви, че технологията предвещава по-високо заплащане и повече работни места за... водопроводчици, електротехници и стоманодобивни работници.

"Енергията създава работни места. Чиповата индустрия създава работни места. Инфраструктурният слой създава работни места", заяви главният изпълнителен директор на Nvidia на срещата в швейцарския планински курорт.

Източник: iStock

Скептицизмът остава

Този оптимизъм обаче контрастираше с потенциален търговски спор, който отекна през Давос, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не сключи сделка за отмяна на тарифите и предотвратяване на отделяне на сигурността от Европа заради Гренландия.

А скептицизмът относно изкуствения интелект тлее под повърхността. Делегатите обсъдиха как чатботовете могат да доведат потребителите до психоза и самоубийство, докато синдикалните лидери поставиха под въпрос цената на последните технологични постижения.

"Изкуственият интелект се продава като инструмент за производителност, което често означава да се прави повече с по-малко работници", заяви Кристи Хофман, генерален секретар на 20-милионния работнически Глобален съюз (UNI).

Матю Принс, главен изпълнителен директор на компанията за интернет сигурност Cloudflare, заяви в интервю за Reuters в Давос, че изкуственият интелект ще продължи да се развива и че непредпазливите разработчици биха могли да преодолеят пазарните или финансовите сривове.

Принс, който споделя, че вече предпочита шестминутни бизнес срещи, вместо дълги разговори в конферентни зали без прозорци, предупреди, че "изкуственият интелект може да стане толкова доминиращ в бъдеще, че малките предприятия да бъдат унищожени, докато автономните агенти обработват заявките за пазаруване на потребителите".

Инвестиции, които не се отплащат?

През последните години бизнесите се оплакват как да надминат злополучните пилотни проекти за изкуствен интелект и да се възползват от AI манията, започната от ChatGPT през 2022 г. Роб Томас, главен търговски директор на IBM, заяви, че изкуственият интелект е достигнал етап, в който може да има възвръщаемост на инвестициите.

"Можете наистина да започнете да автоматизирате задачи и бизнес процеси", заяви той.

От PwC обаче смятат, че само един от осем главни изпълнителни директори, анкетирани наскоро от консултантската фирма, вярва, че изкуственият интелект намалява разходите и осигурява по-неуловими приходи. И остават въпросите за това какъв бизнес модел може да компенсира огромните разходи на изкуствения интелект.

Катинка Уолстром, главен търговски директор в BNY, заяви, че изкуственият интелект се е отплатил, като е съкратил времето за проучване за адаптация на нов клиент от два дни на 10 минути. И през последния месец и половина проекти, които мрежовата компания Cisco е смятала за твърде досадни за поемане - изискващи 19 човекогодини работа - сега се изпълняваха за няколко седмици, коментира темата в интервю нейният президент Джийту Пател.

"Начинът, по който програмираме, всъщност беше преосмислен", заяви Пател, добавяйки, че разработчиците на софтуер трябва да възприемат изкуствения интелект не само заради производителността, но и за да "бъдат релевантни" в дългосрочен план.

Броят на служителите остава непроменен

Роб Голдщайн, главен оперативен директор на BlackRock, заяви на медийна кръгла маса, че най-големият мениджър на активи в света е осигурил близо 700 милиарда долара нетни активи от нови клиенти миналата година, разглеждайки изкуствения интелект като средство за разширяване на бизнеса, а не като средство за съкращаване на работната сила.

"Ние сме много фокусирани върху това да запазим броя на служителите си непроменен, докато продължаваме да растем", каза Голдщайн.

Междувременно Amazon планира втори кръг от съкращения следващата седмица като част от по-широка цел за съкращаване на около 30 000 корпоративни работни места, заявиха източници на Reuters, запознати с въпроса.

Част от причината, поради която безпокойството за работните места продължава, въпреки корпоративните успокоения, е, че работниците имат малка дума при внедряването на изкуствен интелект, коментира Люк Триънгъл, генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите. При тези условия работниците виждат изкуствения интелект "като заплаха", подчертава той.

А за милиардера филантроп и съосновател на Microsoft Бил Гейтс светът "трябва да се подготви за възможностите и смущенията, които изкуственият интелект ще донесе".

"Икономиката ни става по-продуктивна. Това обикновено е нещо хубаво" каза Гейтс, след което посочи данъчното облагане на дейностите, свързани с изкуствен интелект, като една от потенциалните идеи за подпомагане на работниците, като същевременно призова политиците да се запознаят по-добре с технологията.

"Разбира се, има проблеми, но всички те са решими."

В обобщение нека кажем, че форумът в Давос до голяма степен завърши с оптимизъм от страна на основателя на SpaceX и главен изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, който говори за целта си да защити цивилизацията и да я направи... междупланетна.

"За качеството на живот всъщност е по-добре да се заблуждаваш в полза на оптимизма и да грешиш, отколкото на песимизма и да си прав", заяви Мъск пред препълнена конгресна зала, преди да бъде изведен през кухня, избягвайки чакащите репортери.