Главният финансов директор на Група Generali Кристиано Бореан (Cristiano Borean) беше избран за Председател на Европейския CFO форум на застрахователите. Тази организация е създадена и в нея членуват финансовите мениджъри на водещите застрахователни компании в Европа.

Форумът е основан през 2002 г., като неговата цел е да защитава интересите на своите членове, които представляват значителна част от застрахователния сектор в Европа. Той се занимава с въпроси, свързани с финансовите, пруденциалните и устойчивите регулации.