Групата Generali извърши промяна в управленската си структура, като назначи Джулио Терцариол (Giulio Terzariol) за заместник-главен изпълнителен директор. Решението е взето от Борда на директорите и предвижда Терцариол да поеме отговорност за застрахователния бизнес на компанията и за надзора върху Banca Generali.

С промяната се премахва досегашната позиция на главен изпълнителен директор по застраховането. Новата структура има за цел да подпомогне изпълнението на стратегическия план на групата "Партньор за цял живот 27: Път към съвършенството", насочен към по-ефективно управление на дейността и укрепване на лидерските позиции на пазара.

Източник: LinkedIn

Главният изпълнителен директор Филип Доне (Philippe Donnet) посочва, че новата организация цели да ускори изпълнението на стратегическите цели и да подобри координацията в управлението на застрахователния бизнес.

Generali е сред най-големите застрахователни групи в света с премиен приход от 95,2 млрд. евро за 2024 г. и присъствие в над 50 държави. В България компанията оперира чрез "Дженерали Застраховане" и ОЗОФ "Доверие".