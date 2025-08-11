Групата Generali отчете стабилен растеж в основните си бизнес сегменти за първото полугодие на 2025 г., като брутните записани премии достигнаха 50,5 млрд. евро. Увеличението от 0,9% спрямо същия период на 2024 г. се дължи основно на доброто представяне в Общото застраховане, където премиите нарастват с 7,6%, съобщават от дружеството.

В Животозастраховането нетните входящи потоци надхвърлят 6,3 млрд. евро. Ръст е отчетен във всички бизнес линии, като най-силен принос имат здравното застраховане, злополуките и продуктите, свързани с инвестиционни фондове.

Комбинираният коефициент се подобрява до 91,0%, което е с 1,4 процентни пункта по-ниско спрямо година по-рано, а недисконтираният комбиниран коефициент се понижава до 93,1%. Оперативната печалба на групата се увеличава с 8,7% до 4,049 млрд. евро. По сегменти най-голям ръст има в Общото застраховане - оперативният резултат достига 2,046 млрд. евро, или с 18,4% повече. Животозастраховането донася 2,016 млрд. евро (+3,1%), а новият бизнес е оценен на 1,559 млрд. евро (-2%). Управлението на активи и благосъстояние отчита 560 млн. евро (-1,1%), като ръст в управлението на активи е постигнат и чрез приноса на Conning Holdings.

Коригираният нетен резултат се повишава с 10,4% до 2,237 млрд. евро, а нетната печалба достига 2,152 млрд. евро (+4,9%). Печалбата на акция се увеличи с 12,5% до 1,47 евро.

Акционерният капитал на групата възлиза на 29,7 млрд. евро, като намалението от 2,2% спрямо края на 2024 г. отразява изплащането на дивиденти и обратно изкупуване на акции. Маржът на договорните услуги се повиши до 32,5 млрд. евро, а общите управлявани активи намаляха леко - до 854,1 млрд. евро.

Коефициентът на платежоспособност се подобри до 212% при 210% година по-рано, подпомогнат от нормализирано генериране на капитал и програмата за обратно изкупуване на акции на стойност 500 млн. евро.