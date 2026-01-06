Asus потвърди, че няма да пуска нови смартфони през 2026 година, което засяга както основната серия Zenfone, така и геймърските ROG Phone устройства. Решението е тежък удар по мобилните амбиции на компанията и идва на фона на безпрецедентно поскъпване на компонентите, вграждани в устройствата.

Според Digitimes производствените линии за смартфони на Asus са спрели работа на 31 декември 2025 година. В момента на пазара се реализират наличните на склад устройства.

В официално изявление Asus уточни, че въпреки липсата на нови модели тази година, мобилното подразделение остава оперативно. "Поддръжката, софтуерните актуализации и гаранционното обслужване на всички съществуващи продукти няма да бъдат засегнати", заяви компанията.

Обявлението идва след слабата миналата година, която видя само два смартфона - Zenfone 12 Ultra през февруари и серията ROG Phone 9, която реално беше обявена в края на 2024-а.

Недостигът на памет движи индустриалния натиск

Паузата идва в момент, когато производителите на смартфони по целия свят се борят с рязко покачващите се разходи за памет, предизвикани от търсенето на изкуствен интелект. Цените на RAM паметта са се повече от удвоили напоследък, като DDR5 модулите скочиха от 60 на 80 долара за 8GB.

Производители като Samsung и Micron пренасочиха производствения капацитет от стандартна DRAM към високоскоростна памет за AI ускорители.

Asus обяви отделни увеличения на цените на определени компютърни продукти от 5 януари, позовавайки се на "по-високи разходи и волатилност в доставките, свързани с търсенето на RAM за AI".

Очаква се кризата с паметта да вдигне цените на смартфоните с 6,9% през 2026-а, като средните продажни цени нараснат от 457 на 465 долара според Counterpoint Research.

Бъдещето остава несигурно

Въпреки че Asus подчерта, че "операциите със смартфони ще продължат", мобилният бизнес на компанията отдавна се бори за пазарен дял. На родния тайвански пазар Asus държеше само 1,89% от продажбите към септември 2024-а.

Паузата позволява на Asus да избегне пускането на флагмани със завишени цени при неблагоприятни пазарни условия, като фокусира ресурси върху по-силните си компютърни дивизии. Друга тема е дали догодина някой въобще ще си спомня, че Asus произвеждат и смартфони...