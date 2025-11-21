Китайските технологични гиганти Lenovo и Xiaomi предупредиха потребителите да се подготвят за по-високи цени на смартфони и лаптопи, тъй като цените на чиповете за памет се повишават на фона на безпрецедентен недостиг на доставки, причинен от развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект, пише PC Magazine.

Свиването се дължи на това, че производителите на памети пренасочват производствения си капацитет към чипове с висока пропускателна способност, използвани в AI сървъри, които се продават на високи цени (и с по-голям марж), като оставят производителите на потребителска електроника да се борят за доставки на конвенционални памети.

Анализатори от бранша сега прогнозират, че цените на лаптопите могат да скочат с 5% до 15%, а цените на смартфоните могат да се повишат с до 10% през 2026 г.

Производителите на памети, включително Samsung, SK Hynix и Micron, дават приоритет на производството на памети с висока пропускателна способност за AI чипсети пред стандартните DRAM и NAND чипове, използвани в потребителските устройства.

Тази промяна доведе до това, което един мениджър от индустрията нарече първият случай от три десетилетия насам, в който DRAM, NAND и твърдите дискове се сблъскват едновременно с ограничения в доставките.

Samsung е повишила цените на чиповете за памет с до 60% от септември, като договорните цени за 32 GB DDR5 модули са скочили от 149 до 239 долара през ноември. Цените на 16 GB и 128 GB DDR5 чипове са се повишили с около 50%, посочва "Ройтерс".

Тази разлика в цените се плаща от крайния потребител.

Недостигът е принудил производителите на устройства да предприемат действия. Изпълнителният директор на Lenovo Ян Юанцин заяви пред агенцията, че компанията е подписала дългосрочни договори с ключови доставчици на компоненти, за да гарантира адекватно предлагане за следващата година.

Междувременно президентът на Xiaomi Лу Вейбин предупреди, че "натискът, с който ще се сблъскаме през 2026 г., ще бъде значително по-силен от този, който видяхме през тази година".

Индустрията се подготвя за продължителен недостиг

Кризата с паметта се засили, след като Жао Хайджун, съизпълнителен директор на китайската Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), предупреди, че клиентите се колебаят да правят поръчки, защото "никой не знае колко чипове за памет действително ще бъдат налични".

Внедряването от Nvidia на LPDDR5X памети от типа на тези в смартфоните в своите Grace CPU сървъри допълнително натоварва доставките, като анализаторите прогнозират, че това може да удвои цените на сървърната памет до края на 2026 г.

Данните на Counterpoint Research показват, че цените на DRAM вече са се увеличили с около 50% от началото на годината и се очаква да се повишат с още 30% през четвъртото тримесечие на 2025 г., последвано от още 20% увеличение в началото на 2026 г.

Недостигът идва в особено труден момент за индустрията, която драстично намали разходите за разширяване на капацитета след загубите през 2023 г. и началото на 2024 г. "Да поддържат капацитетът нисък и цените високи е основно тяхното мото", заяви Дан Нистед, вицепрезидент по проучванията в TriOrient, пред CNBC.

Новите производствени съоръжения няма да заработят в следващите месеци или години, което означава, че облекчението остава далечно както за производителите, така и за потребителите.

Иначе казано, ако не сте си купили мечтаната джаджа на Black Friday, по-добре да изчакате и да прескочите покупката на тази генерация. Или на следващата...