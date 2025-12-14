От автономни коли до оценяване качеството на зеленчуците - навлизането на изкуствения интелект в бизнеса помогна за оптимизирането на определена част от задачите в много професионални сфери, макар и скептицизма и притесненията на немалка част от обществото.

Италианската финансова платформа Terzo и Visual Capitalist изготвят доклад въз основа на проучване на консултантската компания McKinsey за опасностите, с които се сблъскват бизнесите, използващи изкуствен интелект.

Около 88% от компаниите, участвали в проучването, потвърждават, че новата технология ги отменя в поне една задача, като 39% от тях отбелязват, че това е оказало влияние на печалбите.

Източник: iStock

Едновременно с това обаче, повече от половината споделят, че са се сблъсквали с проблеми по време на работата си. Като най-голям риск определят неточността на информацията. Именно така наречените халюцинации са сред основните проблеми на AI.

Истината и само истината

Според изследване на Columbia Journalism Review на база грешни или частично неверни отговори, най-висок процент (94%) неточност показва чатботът Grok-3 на компанията на Илон Мъск. По-малко - със 77% и 76%, са съответно моделът Grok-2 и Gemini, а след тях са Deepseek (68%) и ChatGPT (67%). Под границата от половината отговори попадат Perplexity Pro (45%), Copilot (40%) и обикновената версия на Perplexity (37%).

Източник: Visual Capitalist

Според експертите езиковите модели отговарят с "Не знам" или "Нямам информация" изключително рядко, като вместо това предпочитат да си измислят свои, неверни отговори. Потребителите имат по-голям шанс да получат достоверна информация, ако дадат няколко опции, отколкото ако зададат отворен въпрос, се посочва в доклада.

Последиците от този проблем могат да бъдат ограничени, ако компаниите отделят ресурс за хора, които да проверяват генерираната информация. Данните показват, че близо половината от компаниите признават, че проверяват по-малко от 40% от работата, свършена от AI. Една на всеки пет фирми пък разглежда между 41% и 80%, а над 81% - едва 37% от респондентите.

Други предизвикателства

Следващият най-често срещан проблем, който посочват 14% анкетираните бизнеси, е така наречената обяснимост. Това е "способността на хората да разбират вътрешните механизми на дадена система с изкуствен интелект".

Проблеми с личната поверителност имат 11% от респондентите, а с киберсигурността - всеки десети. Нарушения на интелектуалната собственост и на нормативните изисквания докладват 8%, а предприемането на неразрешено действие - 7%.

Източник: Явор Николов / Bing Image Creator

Последици

Липсата на проверка на работата на изкуствения интелект може да доведе до сериозен репутационен риск за компанията, грешни стратегически решения и неефективност.

Не е изключено и наличието на правни последици. Според Харвардското юридическо училище, много застрахователни компании добавят ограничения или изключват покритието за загуби, свързани с изкуствен интелект, посочват още в доклада.

Интегрирането на AI в работата е естествена стъпка предвид развитието на технологиите. Въпреки все по-големите му възможности, контролът от страна на професионалисти на този етап е наложителен. Според доклада едва 54% от фирмите разбират това и работят активно за смекчаване на неточностите, свързани с изкуствения интелект.