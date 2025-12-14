Само допреди седмица тридесетгодишната Луси Гуо беше най-младата самоизградила се жена милиардер, като изпревари Тейлът Суифт с едва три години. В момента класацията се оглавява от Луана Лопес Лара - 29-годишна бивша балерина, която основава компанията за прогнози Kalshi.

Сред най-успешните проекти на Гуо е компанията Scale AI, в която Meta инвестира по-рано тази година, в опит да изпревари конкурентите си. Тя я основава едва на 21 години, заедно с Александър Уанг, и макар да я напуска по-късно, все още притежава акции от нея.

В момента управлява собствената си компания Passes - платформа, която позволява създателите на съдържание да печелят директно от своите фенове, чрез абонаменти, подаръци и други.

Израснала в семейство на строги и пестеливи родители, още от малка се опитва да печели пари, като продава неща не детската площадка, а по-късно и в интернет, като създава ботове. По време на тазгодишното събитие на Forbes Under 30 Summit тя разказа за началото на своите бизнес начинания и даде няколко съвета за успех на младите:

Не всичко е рисковано

Гуо разбира това, след като напуска университет и голяма част от приятелите и стриктните ѝ родители не са съгласни с това решение. "Но в главата си си мислех: добре, това всъщност не е риск, защото губя най-много няколко години, нали", разсъждава тя.

Източник: iStock

Решението ѝ е продиктувано от спечелването на стипендия на стойност 100 хил. долара от фондацията на Питър Тийл. Условието, за да я получи обаче, е да напусне учебното заведение. Тя бързо осъзнава предимствата на избора си. Родителите ѝ обаче, разбират решението ѝ значително по-късно.

Въпреки това, Гуо споделя, че не смята, че би пропуснала колежа напълно, защото там е научила много и е открила всестранни възможности.

Възползвайте се от възрастта си

Милиардерката изненада водещия като посочи, че вероятността компаниите и собствениците на рисков капитал да отговорят на така наречените "студени имейли" е много по-голяма, когато подателят е ученик или студент.

Източник: GettyImages

Друго предимство на по-малката възраст е липсата на обремененост и наличието на свободно време. Тогава хората могат да си позволят да отделят повече време да експериментират, като не се водят толкова сериозно от финансови стимули. Наличието на семейство обаче, променя този фактор.

"Като си дете - живееш у дома с родителите си. Но ако си в началото на 20-те си години, аз сърфирах по дивана, пиех Soylent и се чудех как да получа безплатна храна чрез всички приложения, в които собствениците на рисков капитал инвестираха. Всъщност беше страхотно", спомня си Гуо.

Оптимизирайте ученето си

Предприемачката съветва младите хора да се възползват от всяка възможност за нови знания - работа, университет, семейство, приятели.

Не се притеснявайте да сменяте работата си

Заплатата невинаги е най-важното, споделя Гуо.

"Въпреки че оставях милиони долари зад гърба си, чувствах, че има смисъл да направя следващата си стъпка в кариерата, защото знанията, които щях да придобия, щяха да бъдат ценни по-късно в живота."

Източник: iStock

Според предприемача дори новата работа да не отговаря на очакванията ви, почти винаги можете да се върнете на старата. "Ако се справяте отлично, работата ви все още ще е там. Вашата компания с удоволствие ще ви приеме обратно."

Освен в професионален план, работата ѝ в компании като Quora и Snap ѝ помагат да разбере как иска да управлява собствените си бизнеси.

Колежът/университетът е най-подходящото време да намерите бизнес партньори

"Това е единственият период в живота ти, в който всички започват наново и никой няма приятели, така че всички са готови да те опознаят."

Именно там си в контакт с много интелигентни хора - виждаш уменията и възможностите на всеки, начинът му на работа. Именно там Гуо се запознава с Александър Уанг, с който съосновават Scale AI, както и голяма част от служителите си.

Източник: GettyImages

Именно изградените връзки там ѝ помагат да привлече специалисти, като приятелство и познаването на възможностите ѝ ги мотивира да откажат по-добрата заплата, която им предлагат големите компании и да се съгласят да работят за нея.

Творците като бизнеси

В момента Гуо работи основно върху компанията си за стрийминг, която помага на създателите на продукти да монетизират брандовете си. Целта ѝ е да помогне за появата на първия еднорог в платформата.

Милиардерката осъзнава променящия се свят, в който хора като братята Джейк и Логан Пол, Mr. Beast и Кайли Дженър основават пускат продукти на пазара и печелят, благодарение на разпознаваемостта си. Тя очаква в бъдеще творците да основават бизнеси, в които си партнират с опитни изпълнителни директори, а те ръководят креативната част.

Въпреки това, тя споделя наблюдението си, че голяма част от тях инвестират в компании, които са далеч от обичайната им сфера, с цел да достигнат по-голяма печалба. Като пример даде технологичния сектор, който в момента бележи бърз и постоянен подем.

Въпреки успеха си, Луси Гуо продължава да живее нормално - прекарва всеки ден в офиса си, ходи на фитнес и си поръчва храна за вкъщи. Последният ѝ съвет е: правете добро. Освен че вярва в кармата, тя смята, че "когато си успешен, трябва да реинвестираш в екосистемата."