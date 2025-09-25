tbi bank е първата банка в България, интегрирала успешно AI агент в оперативните си процеси. Софтуерният продукт обработва големи масиви данни от публично достъпни институционални бази данни почти незабавно и ги обновява автоматично в системата на банката. Този интелигентен инструмент позволява значително намаляване на времето, използвано от служителите за извършване на тази рутинна задача. Ако на служител би му отнело около 37 минути да актуализира клиентски данни, AI агентът извършва същата задача за едва 2.76 секунди, освобождавайки ценни часове на хората за приоритетни дейности.

През последните години банката активно замества рутинните човешки задачи със стотици RPA роботи, което доведе до над 80% намален документооборот в дейността ѝ в края на второ тримесечие на 2025 г.

Автономният AI агент надгражда роботите - той разпознава необичайни ситуации и взема решения сам, а информацията се обновява автоматично във вътрешната система на банката, SYNCRO AI, без нужда от ръчна намеса. Така роботизацията и интелигентната автоматизация работят в синхрон, като по този начин не само открива време на служителите за фокусиране върху стратегически и креативни проекти, но и подпомага по-ефективната комуникация с партньори и клиенти.

Всички стъпки, които банката предприема в посока автоматизация, се отразяват положително на клиентското преживяване. В офисите на банката клиентите завършват целия процес по управление на продуктите и услугите си напълно дигитално в tbi bank app - без хартиени подписи, попълване на бланки или заявления. Това е част от отдавна утвърдения "phygital" модел на банката, комбиниращ дигитални и физически услуги.

Решението на tbi bank да синхронизира работата на роботите с автономността на AI агента е естествено продължение на този модел и поставя нов стандарт за ефективност и иновации в банковия сектор у нас.