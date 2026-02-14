XXV-тите зимни олимпийски в Италия вече започнаха и ще продължат до 22 февруари 2026 г., като се провеждат в олимпийските обекти в Милано и Кортина д'Ампецо. Италия досега е била домакин на Зимни олимпийски игри три пъти преди това. Кортина д'Ампецо е домакин на Олимпийските игри през 1944 и 1956 г., а Торино е домакин на Зимните олимпийски игри през 2006 г.

Затова основната инфраструктура за състезанията вече е налице, като по-голямата част от местата за провеждане са съществуващи обекти. Има обаче и няколко нови попълнения.

Кои олимпийски обекти са съвсем нови и завършени през 2025 г. и кои са реконструирани за Олимпийските игри през 2026 г., но построени преди един век, обяснява РБК.

Арена за хокей на лед "Милано Сантаджулия" (Milano Santagiulia Ice Hockey Arena)

Местоположение: Милано

Година на построяване: 2025 г.

Капацитет: 16 000 зрителски места

Състезание: Хокей на лед

Тази хокейна арена е една от малкото, построени специално за Зимните олимпийски игри през 2026 г. Модерният стадион притежава отлична акустика, удобни места за сядане за феновете и отлична гледка към ледената пързалка от всички части на стадиона.

До стадиона е построена допълнителна пързалка за тренировки на националните отбори, участващи в Олимпийските игри.

След приключване на Зимните олимпийски игри, се планира хокейната арена да бъде преобразена в многофункционален център за провеждане на спортни и развлекателни събития.

Център за пързаляне "Кортина" (Cortina Sliding Centre)

Местоположение: Кортина д'Ампецо

Година на строителство: 2025 г.

Капацитет: 5500 зрители

Състезания: бобслей, състезания с шейни, скелетон

Това съоръжение също е построено специално за Олимпийските игри през 2026 г., на мястото на бившата писта "Еугенио Монти", построена в чест на известния италиански бобслейист.

Реконструкцията включваше не само пълно преустройство на самата писта, но и изграждането на допълнителни съоръжения.

Обектът обхваща площ от около 8 хектара и разполага с модерна инфраструктура.

След Зимните олимпийски игри през 2026 г., обектът се очаква да бъде използван да приема международни състезания.

Източник: EPA/БГНЕС

Арена за хокей на лед "Милано Ро" (Milano Rho Ice Hockey Arena)

Местоположение: Милано

Година на построяване: 1923 г.

Капацитет: 7500 зрители

Състезание: Хокей на лед

Арената за хокей е създадена в резултат на трансформацията на изложбения център "Фиера Милано Ро", известно място близо до бившия обект на "Експо 2015".

В подготовка за Зимните олимпийски игри през 2026 г., нейните павилиони са превърнати в модерен, екологичен спортен комплекс, който се вписва безпроблемно в градската среда.

Стадион за бързо пързаляне с кънки в Милано (Milano Speed Skating Stadium)

Местоположение: Милано

Година на построяване: 1923 г.

Капацитет: 5800 зрители

Състезания: Скоростно пързаляне с кънки

За да могат да се проведат сега състезанията по бързо пързаляне с кънки, павилионите, които са били построени по различно време за "Експо 2015" и "Седмицата на висшата мода", са основно реконструирани. Освен това, около пързалките са издигнати и разглобяеми трибуни за фенове.