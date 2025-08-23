Саудитска Арабия среща сериозни трудности с изграждането на пустинния ски курорт Trojena за Азиатските зимни игри през 2029 г. Вътрешни обсъждания са разглеждали възможността игрите да се преместят в други държави, сред които Южна Корея и Китай, като следващото издание да се проведе в Саудитска Арабия четири години по-късно, съобщават източници пред Financial Times.

Голямо закъснение за милиарди

Trojena е част от мегапроекта Neom на стойност 500 млрд. долара и все още е в строеж. Комплексът среща сериозни инженерни и логистични трудности и без значително увеличение на бюджета няма да бъде завършен навреме. Забавянето подкопава амбицията на Рияд да превърне страната в сцена за международни спортни събития и да демонстрира грандиозните планове на престолонаследника Мохамед бин Салман.

Саудитската страна гледа към Южна Корея и Китай, където да бъдат преместени 10-тите зимни игри на континента. Двете държави са подходящи, защото наскоро са били домакини на големи зимни спортни събития и разполагат с необходимата инфраструктура.

Саудитците са инвестирали милиарди в спорт и спортна инфраструктура, за да популяризират имиджа на страната, да променят възприятията за консервативното кралство и да развият местни развлекателни обекти. Миналата година страната получи правата за Световното първенство по футбол през 2034 г. В същото време кралството е обвинявано в "sportswashing" (измиване на имидж чрез спорт), което то отхвърля.

Проектът Trojena

Разположен на 2600 м надморска височина близо до границата с Йордания, Trojena е замислен като "световен център за зимни спортове" с 30 км писти с изкуствен сняг, хотели, спа, голф игрище и туристически пътеки. Курортът ще разчита изцяло на изкуствен сняг, произвеждан с вода, изпомпвана от залива Акаба на 200 км и с 2,6 км денивелация. Същата вода ще пълни и изкуствено езеро с дълбочина 140 м, което ще осигурява целия воден ресурс на комплекса.

За да се напълни езерото с тръба с диаметър 1 м, водата трябва да тече на пълен капацитет поне две години. Италианската компания Webuild е подписала договор за 4,7 млрд. долара за изграждането на езерото, но основната опреснителна инсталация още не е започната, което прави крайния срок за 2029 г. изключително кратък. В момента водата се доставя с цистерни за строителни и питейни нужди.

Друг запознат с проекта посочва, че водата теоретично може да се транспортира и с камиони. Сателитни снимки и видеа показват 400-метровата тестова писта, покрита със сняг от специални машини.

Другата голяма част от проекта, "The Vault", включва хотели, търговски и развлекателни зони и се строи в самата планина. За изграждането му са необходими около 3000 опъващи кабела, монтирани по един на ден, което прави възможното завършване на конструкцията над осем години. Планинският терен и еднолентовият път с стръмни завои допълнително забавят строителството.

Прогрес и предизвикателства

Trojena се счита за най-добре управляваният проект в рамките на Neom, докато други инициативи на мегапроекта са закъснявали и надвишавали бюджета. Новият главен изпълнителен директор извършва преглед на проекта, който вероятно ще доведе до съкращаване на някои схеми и официално признаване на забавянията.

Neom, както и останалите проекти на кралството, е собственост на Държавния инвестиционен фонд на стойност 925 млрд. долара, който е под натиск да носи възвръщаемост и да приоритизира разходите си. Запознати с Trojena смятат, че проектът остава осъществим, въпреки трудностите и наложения график, а кралството е решено да го реализира, макар и може би не в първоначалния мащаб, с цел развитието на зимните спортове в Саудитска Арабия.