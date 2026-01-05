От 31 декември 2025 г. гръцката автомагистрала "Егнатия Одос" официално започва да се управлява на концесионен принцип. Това е най-големият пътен инфраструктурен проект в страната и един от най-мащабните в Европа. Общата му дължина е близо 900 км, в това число влизат вертикални връзки и съоръжения с висока техническа сложност.
Сделката носи на гръцката държава €1,275 милиарда еднократно плащане, което ще бъде използвано за намаляване на публичния дълг. Управлението, поддръжката и експлоатацията на магистралата за период от 35 години преминава в ръцете на консорциума GEK TERNA - Egis Projects.
Дълъг и труден път
Процедурата по отдаване на "Егнатия Одос" започна още в началото на предходното десетилетие като част от ангажиментите на Гърция към международните кредитори. След международен търг през август 2021 г. за предпочитан кандидат беше избран консорциумът GEK TERNA - Egis Projects.
Източник: iStock
Въпреки това, финансовото приключване на сделката се забави с повече от 4 години, което я превърна в един от най-проблемните инфраструктурни концесионни проекти в южната ни съседка. Причините са свързани основно с неизпълнени ангажименти от страна на държавата, както и със значителни промени във финансовата среда.
Първоначално договореното концесионно възнаграждение възлизаше на €1,496 милиарда, но в процеса на преговори и заради нарасналите лихвени разходи и променените пазарни условия сумата беше коригирана до настоящите €1,275 милиарда. Това е стандартна практика при подобни договори, при които окончателната цена се определя в момента на реалното прехвърляне на актива.
Паралелно с това обаче задълженията на концесионера значително нараснаха. Консорциумът се ангажира с инвестиции за €3,8 милиарда в рамките на договора, като €820 милиона ще бъдат вложени още през първите 5 години.
Средствата са предназначени за основна рехабилитация, модернизация на съоръженията и тежка поддръжка на трасето.
Ключово предизвикателство: тунелите
Една от основните причини за забавянето на сделката бе липсата на сертификация на тунелите по протежение на магистралата. Изискване, което държавата не успя да изпълни в договорения срок. В крайна сметка ангажиментът премина към концесионера, като гръцката държава ще компенсира разходите със €180 милиона.
В хода на проточилия се по-дълго от планираното процес настъпи и промяна в разпределението на дяловете в консорциума. Делът на гръцкия инфраструктурен гигант GEK TERNA беше увеличен от 75% на 90%, докато френската Egis Projects остана с 10%, при първоначално предвидени 25.
Финансирането на сделката е осигурено чрез комбинация от собствени средства и банково кредитиране, основно от гръцки банки.
По-скъпо преминаване, по-ясен модел
Промяната ще повлияе и на българските граждани, пътуващи на територията на Гърция. С влизането в сила на концесията се въвежда и единна тарифна политика - €0,04 на километър, без ДДС. Макар мярката да предизвиква обществено недоволство, тя цели да осигури предвидим паричен поток за финансиране на поддръжката и инвестициите, подчертават новите концесионери.
Магистралата "Егнатия Одос" свързва Йонийско с Егейско море и границата с Турция, като по пътя си обслужва 11 града, 4 пристанища и 7 летища. Според експерти, тя е безспорен ключов фактор за икономическата интеграция на Северна Гърция и за развитието на логистиката, индустрията и туризма.
Регионът на влияние на трасето концентрира 54% от селскостопанското производство и 41% от заетостта в индустрията и занаятите в страната.
В по-широк контекст магистралата е част от трансевропейската транспортна мрежа, като по нея преминават Паневропейските коридори IV, IX и X, свързващи Балканите с Централна и Северна Европа.