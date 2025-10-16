Работата по проекта за бъдещата магистрала "Рила" вече е в ход, като новото пътно трасе се очертава като централен елемент в новата визия за транспортна свързаност в България. Според анализите, ползите от нейната реализация надхвърлят разходите, заяви председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев по време на XVIII Национална конференция за транспортната инфраструктура и Регионален конгрес на Международната пътна федерация.

"Магистрала "Рила" е посочена като стратегически проект — тя трябва да свързва "Хемус", "Тракия" и "Струма", включвайки участък по направлението Гюешево - Дупница до граничния пункт с Република Северна Македония при Гюешево. За трасето вече са изготвени оценка за въздействие върху пътната безопасност и анализ разходи-ползи", коментира Вълчев, цитиран от специализираното издание "Транспортал".

1,5 милиарда евро за първата част от магистрала

Както Money.bg писа през юни, около 1,5 милиарда евро ще струва по предварителни разчети планираното изграждане на първия етап от автомагистрала "Рила" от граничния пункт "Гюешево" до Дупница. Над 100-километровият пътен възел се предвижда да се свързва с АМ "Струма" (именно при дупница), с АМ "Тракия" (при Ихтиман) и с АМ "Хемус" (при Бухово). Той е и част от паневропейския Коридор №8.

Източник: logistika.bg

За магистралата се говори още от 1978 година, но до реализация така и не се стига. За трасето от границата до Дупница през 2022 година започна процедура по избор на проектант.

Проектът е ключов и за участъка от Коридор № 8. Според експертите магистралата не само ще се улесни движението в направление от Гърция към Пловдив без преминаване през София, но ще се осигури резервно трасе за участъка София - Пазарджик, което да облекчи натоварения трафик по "Тракия".

Изграждането на част от автомагистрала "Рила" ще бъде отдадено на концесия, стана ясно в края на септември. Става дума за участъка, който ще свърже Дупница през Кюстендил с ГКПП "Гюешево" на границата с Република Северна Македония.

На практика "Рила" ще бъде първата магистрала у нас, изградена на концесионен принцип - със средства на частен инвеститор, който след това от таксите за ползване на магистралата, ще си възвърне средствата, които е вложил, и ще реализира печалба.

Липсващото звено между "Струма" и "Тракия"

Проектът за автомагистрала "Рила" предлага логично, навременно и икономически оправдано решение на дългогодишния проблем със свързаността между АМ "Струма" и АМ "Тракия", подчертават от Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП).

Маршрутът Дупница - Самоков - Ихтиман не само ще осигури алтернатива на натоварения софийски възел, но и ще свърже с висока скорост районите на Рила, Боровец и планинските общини със столицата и основните транспортни артерии.

Този коридор би намалил времето за транзитен превоз между Югозападна и Централна България, би спестил гориво и въглеродни емисии, и би привлякъл нови инвестиции в логистика, туризъм и производство. Не по-маловажно, той ще осигури реален достъп до услуги и пазари за десетки хиляди граждани от вътрешните планински и полупланински общини.