Икономическият растеж на Китай се забавя до най-ниското си ниво от година насам, сочат официалните данни за третото тримесечие. Въпреки усилията на властите да стимулират вътрешното потребление и инвестициите, кризата в имотния сектор и изострените отношения със САЩ продължават да тежат върху втората по големина икономика в света, предава Reuters.

По данни на Националното статистическо бюро, брутният вътрешен продукт е нараснал с 4,8% на годишна база за периода юли-септември, след 5,2% през второто тримесечие - напълно в съответствие с прогнозите. На тримесечна основа растежът е 1,1%. Целта на Пекин за цялата година остава около 5%.

Въпреки някои положителни сигнали - устойчив износ и активни фондови пазари - възраждането на търговските конфликти с Вашингтон поставя нови рискове. Президентът Доналд Тръмп вече предупреди, че от 1 ноември митата върху китайски стоки може да се увеличат двойно, макар и двете страни да дават сигнали за готовност за диалог.

Зависимостта на Китай от производството и външните пазари подчертава нуждата от промяна в структурата на растежа. Очаква се ръководството на страната да обсъди именно това по време на закритото заседание, посветено на 15-ия петгодишен план, който ще постави акцент върху високите технологии и стратегическите отрасли.

В същото време данните за септември показват смесена картина - индустриалното производство се е ускорило до 6,5% ръст, но продажбите на дребно са се охладили до 3%, най-ниското ниво от десет месеца. Инвестициите в основен капитал са намалели с 0,5% спрямо миналата година, а спадът в имотния сектор се задълбочава до близо 14% за първите девет месеца.

Продължаващият срив в недвижимите имоти и ограниченото вътрешно търсене остават най-големите пречки пред стабилното възстановяване на Китай - дори на фона на заявената решимост на Пекин да запази растежа и да укрепи доверието в икономическата си политика.