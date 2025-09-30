Забавянето на китайската икономика е много по-голям източник на тревога за европейските компании, отколкото последиците от търговската война на Доналд Тръмп. Това предупреждава Търговската камара на ЕС в Китай.

"Проблем номер 1 за нашите членове е самата китайска икономика", заяви Адам Дънет, генерален секретар на камарата. Той цитира наскоро проведено проучване, според което 71% от фирмите виждат забавянето на Пекин като най-голямото си предизвикателство.

Спадът на бизнес перспективите за фирмите от ЕС в Китай се дължи на "огромния свръхкапацитет" в промишлените стоки и постоянно слабото потребителско търсене, посочи Дънет пред Euractiv. "Това е най-ниското ниво на оптимизъм от началото на 2000-те години."

Ситуацията се усложнява от бруталната ценова конкуренция, принуждаваща индустриите да намаляват разходите. Това води до дефлация и намалена рентабилност както за местните, така и за чуждестранните компании. Вътрешното търсене остава слабо, въпреки стимулиращите мерки на китайския президент Си Дзинпин.

Международният валутен фонд прогнозира растеж от едва 4% за тази година. Това е под целта на Пекин от 5% и значително под средногодишния ръст от 9% от 70-те години насам.

Нарастващо напрежение и структурни проблеми

Докато забавянето на икономиката е основната грижа, търговската война на Тръмп продължава да създава трудности. Фирмите от ЕС изпитват проблеми с достъпа до жизненоважните редкоземни елементи поради новите износни ограничения на Китай.

"Мислехме, че вървим в добра посока, но през септември забелязахме значително увеличение на компаниите, които не са получили необходимите лицензи, а това вече води до спиране на производството", допълни Дънет.

Дънет уточнява, че усилията на ЕС за "намаляване на риска" от Китай не означават отказ от бизнес с него, но предупреди, че политическото напрежение прави средата за европейските фирми все по-нестабилна.