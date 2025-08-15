Китайската икономика се забави значително през юли, като промишлената активност, инвестициите и търговията на дребно разочароваха очакванията. Данните показват, че действията на Пекин срещу разрушителните ценови войни и последиците от митата на Доналд Тръмп хвърлят сянка върху втората по размер икономика в света, съобщава Bloomberg.

Производството в китайските заводи и мини нарасна с най-бавния темп от ноември насам - само 5,7% на годишна база през юли, в сравнение с 6,8% през юни, според данни на Националното статистическо бюро. Търговията на дребно нарасна с 3,7% - най-малко тази година, докато инвестициите в дълготрайни активи се забавиха до 1,6% за първите седем месеца.

"Основните икономически показатели за юли показват, че свързаният с митата спад вече е започнал", коментира Хомин Лий, старши макро стратег в Lombard Odier в Сингапур. Той добави, че загубата на инерция изисква корекция в политиката по средата на годината.

Офшорният юан остана стабилен след обнародването на данните, докато индексът Hang Seng China Enterprises падна с до 1,5%. Най-новата икономическа картина показва, че растежът на Китай губи инерция след силното представяне по-рано тази година, което позволи на Пекин да заема изчаквателна позиция относно допълнителни стимули.

Вместо да обяви мащабни нови мерки за подхранване на растежа, Пекин наскоро засили усилията за ограничаване на жестоката конкуренция между предприятията. Кампанията привлече активното внимание на инвеститорите, предвид важността за възстановяване на икономиката.

Инвестициите в производството, недвижимите имоти и инфраструктурата паднаха във всички направления през юли, което е "изключително рядко", според Жаклин Ронг, главен икономист за Китай в BNP Paribas. Усилието за ограничаване на така наречената свръхконкуренция накара местните власти "строго да контролират" новите инвестиции в сектори със засилена конкуренция.

Има признаци, че правителствените субсидии за потребители също оказват по-слабо въздействие върху стимулирането на търсенето. Търговията на дребно с битова техника, офис материали и мебели се забави през юли. Продажбите на автомобили паднаха с 1,5% на годишна база.

Властите също търсят начини за увеличаване на вътрешното потребление, за да намалят зависимостта от чуждестранното търсене в дългосрочен план на фона на нарастващото съперничество със САЩ. Правителството тази седмица обяви план за субсидиране на част от лихвените плащания по някои потребителски кредити.

"В бъдеще данните за икономическата активност вероятно ще покажат повече признаци на забавяне на растежа, може би дори с по-бърз темп в следващите месеци", предупреди Сяоцзя Джи, главен икономист за Китай в Credit Agricole.