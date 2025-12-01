След две години на стабилен растеж, воден от военните разходи за войната в Украйна, руската икономика показва още признаци на забавяне. Приходите от петрол са намалели, бюджетният дефицит се е увеличил, а разходите за отбрана са се стабилизирали. Кремъл се нуждае от пари, за да поддържа финансите си стабилни, и е ясно откъде властите възнамеряват да ги вземат: от касата, от обикновените хора и малкия бизнес.

Очаква се увеличението на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20% на 22% да добави към държавния бюджет до 1 трилион рубли, или около 12,3 милиарда долара, съобщава Reuters. Увеличението е включено в законодателство, което вече преминава през руския парламент и ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

В допълнение към увеличението на ставката, законодателството понижава прага за изискване на бизнеса да събира ДДС до едва 10 милиона рубли (около 123 000 долара) годишни приходи от продажби, на етапи до 2028 г. Това е намаление от 60 милиона рубли, или 739 000 долара. Тази промяна е насочена отчасти към схеми за избягване на данъци, при които компаниите разделят дейността си, за да заобиколят прага. Но тя ще засегне и преди това освободени бизнеси, като магазини за хранителни стоки и салони за красота.

Куп данъци

Правителството предложи и увеличаване на данъците върху спиртните напитки, виното, бирата, цигарите и вейповете. Например, данъкът върху по-силните спиртни напитки като водка ще се увеличи с 84 рубли на литър чист алкохол, което се равнява на 17 рубли или около 20 щатски цента за половинлитрова бутилка, или около 5% от минималната цена от 349 рубли (4,31 долара).

Таксите за подновяване на шофьорски книжки или получаване на международна книжка също ще се увеличат, а ключова данъчна облекчение за внос на автомобили се премахва. Правителството обмисля технологичен данък върху цифровото оборудване, включително смартфони и лаптопи до 5000 рубли (61,50 долара) за най-скъпите артикули, съобщава новинарският сайт "Комерсант".

Източник: EPA/БГНЕС

Икономическото забавяне и увеличението на данъците са признаци, че руският президент Владимир Путин и обикновените руснаци ще се изправят пред по-труден избор през следващите месеци между оръжия и масло - тоест между военни разходи и благосъстояние на потребителите след повече от три години и половина война срещу Украйна.

Московчани, интервюирани на главна улица в руската столица от Асошиейтед прес (АП), изразяват тревога, смесена с примирение, заявявайки, че по-високите цени на храните ще бъдат широко усетени, особено в по-бедните региони и сред хората с ниски доходи. Пенсионерката Светлана Мартинова заяви, че задължаването на малкия бизнес да събира ДДС ще има обратен ефект.

Източник: iStock

"Мисля, че малкият и средният бизнес ще се срине. Бюджетът ще получава по-малко, не повече", казва Мартинова.

Увеличението на ДДС идва в допълнение към промените в таксата за рециклиране, плащана за регистрация на автомобили, стъпка, която засяга най-вече скъпия внос. От 1 декември физическите лица вече не могат да получат преференциална ставка от 3400 рубли (42 долара) за автомобили с мощност над 160 конски сили, а трябва да плащат търговската ставка, която може да бъде стотици хиляди рубли или хиляди долари на автомобил.

Стъпката обаче едва ли ще стимулира инвестициите в местното производство, предвид високите лихвени проценти на централната банка и по-малкия размер на руския пазар в сравнение със съседен Китай, който сега е източник на повечето вносни автомобили. Това смята според Андрей Олховски, генерален директор на "Автодом", голяма група автокъщи.

Що се отнася до клиентите, продажбите "ще намалеят в краткосрочен план, но ще се възстановят до сегашните си нива в рамките на шест месеца", каза той в отговор на въпроси, изпратени по имейл.

"Повишените данъци и такси ще повлияят на цените за крайния потребител. Потребителите, от своя страна, ще включат това в начина си на живот и ще изискват по-високи заплати от работодателите си. Това ще увеличи цената на всичко около нас", казва Олховски.

Руската икономика се сви в началото на 2025 г. и е на път да отчете растеж тази година само от около 1%, според правителствени оценки, след като нарасна с повече от 4% през 2023 г. и 2024 г. Растежът пострада от високите лихвени проценти на централната банка, които в момента са 16,5%, насочени към контролиране на инфлацията от 8%, подхранвана от огромни военни разходи.

Приходите от петрол намаляват, бюджетният дефицит се увеличава

Приходите от петрол са намалели с около 20% тази година, главно поради по-ниските световни цени, според Института по икономика в Киев. Западните санкции, наложени заради войната срещу Украйна, са постоянна пречка за растежа, като увеличават разходите и възпират инвестициите, които биха могли да разширят производствения капацитет на икономиката.

В резултат на това бюджетният дефицит за тази година е ревизиран нагоре от 0,5% на 2,6%, в сравнение с 1,7% миналата година. Това не изглежда огромно в сравнение с други страни, но за разлика от тях Русия не може да взема заеми на международните пазари на облигации и трябва да разчита на местни банки за кредитиране.

Министърът на финансите Антон Силуанов заяви, че увеличаването на приходите е за предпочитане пред увеличаването на заемите, като заяви, че прекомерното вземане на заеми "би довело до ускоряване на инфлацията и в резултат на това до увеличение на основния лихвен процент" от централната банка, което би навредило на инвестициите и растежа.

Увеличението на ДДС може да увеличи инфлацията в началото, тъй като търговците променят ценовите си листи. Но в дългосрочен план това би могло да намали ценовия натиск, като намали търсенето на стоки, и да помогне на централната банка в борбата ѝ за контролиране на инфлацията. Увеличението на данъците и таксите е крачка назад от руската военна икономика от предходните две години, която вложи повече пари в джобовете на хората.

Тогавашните по-високи цени на износа на петрол пълниха държавната хазна, докато огромното увеличение на военните разходи стимулира наемането на персонал, а заплатите на фабричните работници вървяха в крак с инфлацията. Наред с това, военните набирания и бонусите за смърт изпомпваха пари в по-бедните региони.

Владимир Путин няма да остане без пари в краткосрочен план, казва Александра Прокопенко, сътрудник в Центъра за Русия и Евразия "Карнеги" в Берлин.

"Растежът се забавя, но корпорациите плащат данъци, хората потребяват и получават заплати и плащат данъци от това. За следващите 12 или 14 месеца Путин има достатъчно пари, за да поддържа настоящите военни усилия и настоящото ниво на разходи."

Прокопенко допълва, че след това "той ще трябва да направи трудни избори, компромиси между поддържането на военните усилия или например поддържането на потребителското изобилие, така че хората да не чувстват на 100%, че войната продължава".