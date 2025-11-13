Турската корабна и яхтена индустрия е постигнала най-високия износ за първите 10 месеца от януари до октомври, възлизащ на общо 1,8 милиарда долара. Това става ясно от нови данни за търговията, цитирани от местните медии. С положителен импулс в продажбите, представителите на сектора сега се стремят да надминат годишния рекорд.

Износът на сектора се е увеличил с 16,3% в сравнение със същия период на миналата година, представлявайки 0,9% от общия износ на Турция, пише Анадолската агенция (AA).

През периода януари-октомври най-големият експортен пазар в индустрия беше в лицето на Норвегия с 325,95 милиона долара. Следваха Дания със 172,8 милиона долара, Гърция със 164,4 милиона долара, Маршаловите острови със 163,6 милиона долара и Обединените арабски емирства (ОАЕ) със 139,2 милиона долара.

Източник: iStock

Оценявайки тенденциите в сектора, Джем Севен, президент на Асоциацията на износителите на кораби, яхти и морски услуги в Турция (GYHIP), отбелязва, че отчетените данни не включват услуги, генериращи приходи от чуждестранна валута, предоставяни от компании-членки, или износ от свободни зони.

Сравнявайки целите и прогнозите, поставени в началото на годината, той коментира, че с оставащи два месеца до края на годината, те са достигнали желаните нива на износ.

"Основната причина за този отразен успех е дългогодишният ни опит в доставките и бизнес отношенията. Всъщност настоящите данни за износа идват главно от поръчки, получени преди 12-48 месеца. Наистина можем да кажем, че жънем плодовете на успешната ни работа", коментира експертът, цитиран от Daily Sabah.

Той добавя, че в началото на 2025 г. очакванията им за износ в края на годината са били 1,7 милиарда долара и че сега се стремят да надминат годишния рекорд за износ от 1,942 милиарда долара.

"С износа, който ще бъде осъществен през последните два месеца, нашата цел е да надминем 1,942 милиарда долара и може би, за първи път в нашата история, да надхвърлим 2 милиарда долара износ.",

Целта на Международната морска организация за постигане на нулеви емисии до 2050 г. като част от правилата за декарбонизация, е с активното участие и на Турция.

"Ние сме развили значителен опит в научноизследователската и развойна дейност и приложенията в областта на втечнения природен газ (LNG), хибридните електрически системи, решенията за задвижване с батерии и технологиите за възстановяване на енергия. Тази инфраструктура повишава конкурентното ни предимство в процеса на зелена трансформация", подчертава Джем Севен.

В момента най-големите целевите пазари за турски износ са Северна Европа, Канада и страните от Персийския залив и Близкия изток.