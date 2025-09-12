Българската компания Helios Yachts представи първия си сериен модел електрическа яхта на най-голямото европейско изложение за яхти и иновации във френския град Кан. Изцяло електрическият day cruiser Omega 7.2 e проектиран и произведен в България, обясни Драгомир Енчев, съосновател и изп. директор на Helios Yachts, в предаването "Бизнес старт" на Bluumberg TV Bulgaria.

Базата на компанията е в Бургас, което е "добро място за производство на такъв тип продукти", каза Енчев.

"Чисто органично ние бяхме номинирани за Innovation Route, което е голямо признание за малка компания като нас. Само 40 от около 740 участника се избират и ние бяхме избрани. И имаме зелена точка пред щанда. Това означава, че проправяме път на иновациите в морската индустрия."

Има силен интерес към електрическата яхта на компанията, която започва серийно производство, като разработва напълно автоматизирана поточна линия.

Вече има голям потенциален интерес към модела яхта. Към момента в производство са 5 такива яхти. Това е първия сериен модел. До края на годината ще бъдат произведени първите 10 броя.

За следващата година планът е Helios Yachts да поизвежда по 15 яхти на месец, т.е. общо за 2026 г. да са около 180 -200 броя.

"Това не е просто яхта - това е яхта, която включва много смарт системи, контролерите са произведени от нас, софтуера, батериите. Ние сме я оптимизирали да бъде електрична, преди да е родена."

Електрическата яхта е произведена от композитни олекотени материали, като различните пластове "пчелна пита" тип пяна добавя здравина. Самите електрически задвижващи компоненти - мотор, батерии, контролер за мотора, слънчеви панели, хардуера, който движи цялата система - се произвеждат в Европа. Освен бордовия компютър, Helios Yachts проектира и софтуерната платформа за управление на яхтите, разказа Енчев.

Батерията е сърцето на електрическата яхта и проектираната от компанията клетка използва blade cell технология и литиево-желязно фосфатна химия, което значи, че в нея няма редкоземни елементи. Това прави батерията и много безопасна, каза Енчев.

Яхтата, както и всички нейни системи, могат да бъдат управлявани дигитално от смартфона или от дисплеите на борда.

В момента цената на базов модел електрическа яхта Helios започва от 50 000 евро, като в зависимост от версията стига до 73 000 евро.

