Словенската държавна железопътна компания Slovenske Zeleznice обяви, че е договорила закупуването на 20 нови пътнически вагона и четири оперативно съвместими електрически локомотива Siemens Vectron в сделка на стойност 97,7 милиона евро, съобщава SeeNews.

Според директора на SŽ Миха Бутара и транспортния министър Боян Кумро инвестицията ще доведе до друго ниво качеството на обществения пътнически транспорт, пише словенската медия N1. Словенските железници продължават да модернизират своя подвижен състав със закупуването на въпросните 20 пътнически вагона и четирите нови многосистемни локомотива, като според плановете пна властите големите инвестиции във влакова инфраструктура ще растат и през следващите години.

Предстои скоро да бъдат закупени оше 40-45 нови влака, което ще доближи страната още повече до големите европейските стандарти.

Източник: iStock

"С това реализираме четвъртата фаза от развитието на пътническия трафик в международна среда. Нашата цел е да станем основна трансферна точка от Югоизточна Европа към Западна и Северна Европа през следващите три до четири години и тази сделка ще ни позволи да направим точно това", заяви Миха Бутара пред местни репортери при подписването на договора.

Новите влакове, освен поо-бързи, са по-комфортни и с нисък под, което ще позволи по-лесен достъп на хора с двигателни увреждания.

"С това обновяваме нашия парк, който беше доста остарял."

Новите четири електрически локомотива Siemens Vectron са предназначени за теглене на международни пътнически влакове. Машините ще бъдат оборудвани с най-съвременната система за безопасност ETCS и ще позволяват работа в осем държави (Словения, Австрия, Хърватия, Унгария, Сърбия, Германия, Чехия и Италия), без да е необходимо да се сменят на граничните гари, както се налагаше до момента.

Максималната скорост на модерните влакове е 200 километра в час.