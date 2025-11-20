Украинските железници подписаха нов договор с френския производител Alstom за доставка на 55 електрически товарни локомотива на обща стойност €470 милиона. Сделката е финансирана основно от Европейската банка за възстановяване и развитие (€300 милиона) и Световната банка (€190 милиона).

Новото споразумение не представлява продължение на договора, обявен през май 2021 г. за общо 130 локомотива за €880 милиона. Първоначалната сделка така и не беше окончателно финализирана заради старта на руската инвазия през февруари 2022 г., подчертават от Alstom.

Според компанията локомотивите са модел Traxx Hauler - електрически машини за тежкотоварен транспорт, пригодени за работа при две нива на напрежение и екстремни климатични условия. Доставките се очакват през 2027 г. Производството ще бъде извършено във фабриката на Alstom в Белфорт, Франция, като в стойността на договора са включени обучение на машинисти, технически персонал и осигуряване на резервни части.

"Това е поредно доказателство за дългогодишното икономическо и стратегическо партньорство между Франция и Украйна", заяви френският президент Еманюел Макрон по време на срещата си с Володимир Зеленски.

От Украинските железници определят сделката като ключов етап в подмяната на остарелия влаков парк, чиито машини са със средна възраст от 46 години.