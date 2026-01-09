Базираната в най-големия китайски град, Шанхай, компания разработчик на хуманоидни роботи AgiBot, стана лидер в света при продажбите на хуманоидни роботи през 2025 г. Тя е продала 5168 броя такива роботи, което представлява 39% от общите световни продажби, според данните от аналитичен доклад на консултантската фирма Omdia, пише ТАСС.

AgiBot е основана през 2023 г., с централа в Шанхай. Разработчикът създава роботи за употреба в търговския сектор, по-специално за посрещане на гости в хотели, пренасяне на товари и почистване на помещения.

На второ място по продажби на хуманоидни роботи е китайският разработчик Unitree, базиран в град Ханджоу, който е продал 4200 броя. Така тази марка достига 32% от световните продажби.

Другите три компании в челната петица, със значително отстояние от първите две, според данните на Omdia, са китайските компании: UBtech (1000 броя, 7% пазарен дял), Leju Robotics (500 броя, 4%) и EngineAI (400 броя, 3%). Централите им се намират в град Шънджън.

Хуманоидните роботи на Tesla обаче представляват само 1% от световните продажби. Американската компания е продала около 150 хуманоидни роботи през миналата година.

През 2025 г. в света са продадени общо около 13 000 хуманоидни роботи. Omdia прогнозира експоненциален растеж на този пазар през следващото десетилетие. Анализаторите прогнозират, че годишните доставки на такива роботи в световен мащаб ще достигнат 2,6 милиона броя до 2035 г.