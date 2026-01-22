Докато технологичните лидери публично говорят със загриженост за професиите на интелектуалния труд или директно ги "отписват" заради напредъка на изкуствения интелект, без твърде много шум друга много по-голяма част от трудовата сила на развитите държави се оказва с все по-неясно бъдеще.

Изключително бурното развитие на "въплътения AI" при хуманоидните роботи вече ги прави годни за работа в промишлеността - и водещият производител на този тип машини вече не крие, че те са алтернатива на живите (и нуждаещи се от заплата, почивка и безопасни условия на труд) работници.

Boston Dynamics и техният собственик Hyundai Motor Group разгръщат пазарна стратегия, според която предизвикалият фурор на CES 2026 хуманоиден робот Atlas ще струва по-малко от две годишни заплати в производството в САЩ, пише водещото корейското бизнес издание Maeil Business Newspaper.

То се позовава на доклад на Samsung Securities, според който Boston Dynamics и Hyundai планират цената на Atlas да предполага "възвръщане на инвестицията в рамките на две години". При цена на труда от $80 000 годишно за работа на две смени, двете компании се целят в между $130 000 и $140 000 за бройка след началото на масовото производство.

В подобен диапазон са и очакванията на J.P.Morgan. Към момента прототипите са значително по-скъпи - по около $300 000.

Производството вече е започнало, като произведените през тази година бройки ще са изцяло за Hyundai и Google DeepMind, които пък предоставят своите Gemini Robotics AI модели, чрез които роботът ще може да се учи от демонстрации без нужда от програмиране.

Батерията на машината издържа до 4 часа - след това отива до зарядна станция и в рамките на 3 минути Atlas си я сменя сам, за да продължи работа.

От 2027 г. той ще се предлага и за други клиенти. Плановете са постепенно роботите да започнат да се използват за все повече производствени операции, които до момента са били по силите само на човек. Към 2028 г. разчетите са за производство от 30 000 бройки годишно.

Бързи, смели, сръчни

Междувременно, в завода на Ford в Кьолн британската компания Humanoid успешно тества своя експериментален хуманоиден робот Alpha HMND 01. Машината трябваше да пренася контейнери за окомплектоване и да манупулира големи метални елементи. Успеваемостта за шестте седмици изпитания е 97 на сто при очаквани 50-60%.

Впечатляващото е, че роботът, който използва хардуер от Nvidia, е бил разработен само в рамките на 7 месеца, а от първите разговори с Ford до демонстрацията на място са минали едва 6 седмици. AI моделът на Alpha HMND 01, който е 220 см висок и има колела, е бил обучен само за час в реална среда, като крайният резултат е напълно автономна работа в рамките на час - двойно повече от очакваното.

Сега Ford и Humanoid ще работят по разширяване на изпитанията в реална производствена среда.

Промяната, за която не се говори

Хуманоидните роботи са специфични с това, че могат директно да използват работни станции, разработени за хора - но също така могат да действат в среда, която е опасна за живи работници, а и да извършват повтаряеми дейности с напълно еднакъв резултат часове наред. В индустрията креативната работа и неочакваните ситуации са сведени до минимум и при сваляне на цените до разумни нива намаляването на хората в цеха изглежда неизбежно.

Тъй като това неизбежно ще има тежки социални и политически последици за огромни части от населението на развитите страни - хора нерядко без висше образование и с традиционно по-консервативни политически възгледи, темата за ефектите от AI се дискутира повече по отношение на интелектуалния труд - въпреки твърде малкото примери, в които автоматизациите точно там успяват да се справят отвъд най-лесните задачи.

"Ходили сте в елитно висше училище. Учили сте философия... Дано имате и други умения, защото тези ще са много трудни за реализация на пазара", заяви по време на панел на Световния икономически форум изпълнителният директор на технологичната компания Palantir Technologies Алекс Карп, който има именно докторска степен по философия.

Според него изкуственият интелект "ще унищожи професиите, свързани с хуманитарните науки". "Ако сте професионален техник, както при нас такива хора сглобяват батерии, то вие ще сте много ценен, ако не и незаменим", заяви Карп.

И тук идва логичният въпрос колко точно ценни ще са работниците в очевидно настъпващата епоха на хуманоидните роботи - особено ако след 1-2 генерации Atlas, например, сглобява по-бързо и по-качествено батериите в сравнение с хората и то без почивка, заплата и профсъюз.

Отговор от Алекс Карп трудно може да се очаква. Palantir също си партнира с компании за хуманоидни роботи, а съосновател и председател на борда е ултраконсервативният милиардер Питър Тийл, който има огромно влияние върху сегашната власт в САЩ.