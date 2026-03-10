Премахване на традиционните посредници, умерена доходност и намаляване на систематичния риск в портфейла - това според финансиста и инвестиционен консултант Цветислав Лазаров дават P2P инвестициите. В студиото на Money.bg той представи платформата Find2be, която се развива именно в тази сфера.

По думите му кредитната криза от 2008-а е създала предпоставки за завръщането на модела на "лично финансиране" - като алтернатива на банките с ниските лихви по депозитите и високите цени на капитала, предоставян от тях. Така постепенно P2P инвестирането се е превърнало в индустрия, която днес е добре регулирана в рамките на Европейския съюз.

"В тази ситуация инвеститорът, който иска да изкупи правата върху вземанията, има по-приятна доходност с по-нисък риск. Цената на питала, за този, който иска да го вземе, пък е много по-ниска. И двете страни печелят", обясни Лазаров.

Той подчерта, че Find2be се отличава от класическия P2P модел с това, че дава права върху паричния поток на бъдещи вземания, които вече са раздадени от друга финансова небанкова институция.

"Това има два добри белега. На първо място, друг е свършил тежката работа по due diligence. Това лице е проверено един път от първичната институция, която му е дала този заем. След това заемът бива качен на платформата, при което се извършва нов преглед от нея и тогава вече идва инвеститорът който вижда много ясно какво има насреща", описа механизма Лазаров.

Той подчерта, че по регулация платформата е задължена да предостави пълна информация - размер на кредита, матуритет, кредитен рейтинг на кредитополучателя, пълна история, данни за забавяния и дори самия договор.

Според експерта говорим за "умерена към малко по-среднорискова доходност", като тя зависи от вида на кредита и рисковия профил: "Може да видим доходност от 5,5%, която идва от ипотечен кредит, обезпечен с дълготраен актив, както и над 15% доходност при физически лица, които са взели кредитиране от небанкова финансова институция".

Възможно е да се излезе от инвестицията преди изплащането на кредита, като функционира вторичен пазар, на който правата върху паричния поток може да бъдат придобити от друг инвеститор при определен дисконт.

Налице и стандартен ангажимент за обратно изкупуване, който се отключва след 60 дни при забавяния по плащанията на отпуснатите кредити и процедура по дефолт: "Тогава самият оригинатор, който е качил кредита на платформата, е с ангажимент за обратно изкупуване". "При нас може да загубиш само доходността, но не и главницата", подчерта Цветислав Лазаров.

Колко често се случва това? Според статистика от балтийските страни, които са хъбове за P2P платформи, при между 13% и 22% от кредитите се активира клауза за обратно изкупуване.

"В света на инвестициите не трябва да се забравя, че винаги има вероятност да не си получиш доходността. Знаем през колко кризи сме преминали - те се случват точно заради прекомерната доходност, която се дава. Тя по някакъв начин корелира с много висок риск", предупреди Лазаров.

В същото време той подчерта, че инвестициите в P2P платформи и други инструменти на дълга намаляват систематичния риск в инвестиционния портфейл в сравнение с използването само на инструменти на собствения капитал като акциите.

Източник: money.bg

Финансистът признава, че България се движи години назад от западните страни по отношение на инвестиционната култура, но вижда и позитивно развитие: "Хората търсят алтернатива на банковите депозити. Виждам клиенти, които търсят алтернатива и на инвестициите в недвижими имоти. Да, те са много по-безопасни, но пък са и много по-слабо ликвидни. Вече не мога да видя доходност, която е реална, т.е. след инфлация, транзакционни разходи и амортизация".

Така се увеличава делът на хората, които искат да инвестират сума от порядъка на 10-25 000 евро при "умерена до леко по-висока доходност" от 7-10 процента при относително нисък риск.

