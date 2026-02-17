Безпрецедентно много начини да превърнем парите си в богатство, но и огромен брой "капани" и възможности за грешка - в тази ситуация се оказват все повече хора днес. В среда на инфлация и икономически и геополитически обрати, бездействието не просто не е решение. То ни струва все по-скъпо.

Изборът на правилна посока е по-важен от всякога, а той става по-лесен след среща с доказаните експерти. Именно те ще се качат на сцената на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще" на 11 март от 9:30 часа в хотел Hyatt Regency Sofia.

Третото издание на форума, организиран от водещата бизнес медия на България, ще предложи презентации, панелни дискусии и много мултимедия на теми като макроикономика, взаимни фондове, P2P инвестиции, застраховане, лични финанси, имоти и ценни метали.

Заедно ще коментираме как можем да подобрим финансите си за 10 години, но и защо дългосрочните инвестиции са единственият начин да се погрижим за собственото си спокойствие след края на кариерата.

Източник: money.bg

"Money.bg Лични Финанси" се утвърди като формат, в който експертите говорят на езика на обикновения човек и отговарят на неговите въпроси. През тази година поглеждаме към някои инструменти за създаване на богатство, които имат много голям хоризонт - именно те най-добре преодоляват временните трусове като тези, през които светът минава днес", подчерта главният редактор на Money.bg Георги Минев.

Желаещите да присъстват на "Money.bg Лични Финанси" могат да заявят участието си на сайта на събитието.

"Money.bg Лични Финанси" се осъществява с подкрепата на Concord Asset Management, Find2Be, Boleron, Bigbank и Freedom24.