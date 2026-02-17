Ако сте от онези оптимисти, които чакат "още малко" RAM или ново SSD за нов компютър или ъпгрейд на стария — лоши новини. Пазарът на памети влезе в режим на хроничен недостиг, а индустрията звучи като хор от CEO‑та, които се опитват да обяснят защо всичко ще струва повече, ще се произвежда по‑бавнo и ще носи по‑малка печалба.

От началото на 2026 г. над дузина технологични гиганти предупредиха, че липсата на DRAM — онези дребни чипове, без които нито един смартфон, лаптоп, автомобил или тостер с Wi‑Fi не работи, ще удари производството им.

Micron нарече ситуацията "безпрецедентна", а Илон Мъск дори намекна, че Tesla може да строи собствена фабрика за памети.

Основният виновник? Изкуственият интелект, разбира се. Хиперскейлърите — Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, наливат стотици милиарди в нови AI центрове за данни. Само през 2026 г. инвестициите им ще стигнат 650 милиарда долара. А всяка Nvidia AI карта идва с огромни количества високоскоростна памет, която буквално изяжда капацитета на Samsung, SK Hynix и Micron.

"AI чиповете поглъщат толкова много памет, че за всичко останало почти не остава", признава Маниш Бхатия от Micron. Анализаторите вече говорят за RAMmageddon, а цените на някои видове памети са скочили със 75% само за месец.

Ефектът е като домино. Nvidia отлага новите си геймърски GPU за първи път от близо 30 години, защото предпочита да храни AI пазара. Sony обмисля да избута следващия PlayStation чак към 2028-2029 г., а Nintendo мисли за по‑висока цена на Switch 2.

Китайските производители на смартфони режат прогнозите си за доставки, като Oppo сваля очакванията си с до 20%.

Автомобилната индустрия също започва да се задъхва. Производителите вече се надпреварват да купуват DRAM, преди цените да станат още по‑солени. Анализаторите говорят за "паническо пазаруване", което, както знаем, никога не води до по‑ниски цени.

Ако се чудите кога ще свърши всичко това, според Synopsys недостигът ще продължи през 2026 и 2027 г., защото нови фабрики не се строят за една нощ. Lenovo пък очаква напрежението да остане поне до края на годината. Ако не е станало ясно, това е позитивната прогноза.