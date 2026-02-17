Германският индустриален сектор се е сблъскала с поредната трудна година през 2025-а, белязана от спад на приходите и загуба на около 124 000 работни места. Това става ясно от анализ на консултантската фирма EY, цитиран от световните медии. Броят на работещите в индустрията на най-голямата европейска икономика е спаднал до 5,38 милиона, което е намаление с 2,3% за период от 12 месеца.

Автомобилният сектор е засегнат най-силно, със загуба на 50 000 работни места, докато химическата и фармацевтичната промишленост отбелязват по-малко намаление, губейки 2000 позиции.

Има ли изход от кризата?

"Германската промишленост е в дълбока криза", казва Ян Брорхилкер, управляващ партньор в EY. Според експерта приходите в сектора са се свили с близо 5 на сто от 2023 г. насам, като ще е необходимо силно възстановяване, за да бъде спряна по-нататъшната загуба на работни места.

От 2019 година насам заетостта в германската промишленост е намаляла с около 266 000 души, или близо 5%. Само автомобилният сектор е изгубил 111 000 работни места за този период, което е спад от 13 на сто. Заетостта в текстилната и металургичната промишленост е намаляла съответно с 16 и 13%, докато химическият, фармацевтичният и електротехническият сектор отбелязват умерено увеличение на заетостта - съответно с 3 и 2 на сто.

Анализаторите от EY прогнозират, че заетостта в промишлеността в Германия ще продължи да се свива през настоящата 2026-а година поради слабото търсене и силната конкуренция, особено от страна на Китай. Казано иначе, изход от кризата към днешна дата не се вижда.