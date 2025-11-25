Строителната индустрия у нас има най-голям принос към БВП спрямо останалите сектори. За 2024 година браншът формира 11% от икономическия обем. Това показват актуалните данни от представен обобщен анализ, изготвен от Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП), който беше представен пред медиите на специално събитие в БТА.

Строителният бизнес оказва съществено позитивно влияние върху заетостта, доходите и градската инфраструктура, генерирайки над 12 милиарда лева в българската икономика.

"Строителният сектор в България е сред малкото, които създават реален продукт и мога да кажа, че върху него стъпват всички други обществени системи като образование, здравеопазване, публична администрация и дори медии. Без производство обаче няма продукт, а без продукт няма пари за нито една обществена дейност. Жилищното строителство е в истински подем, като ние отчитаме 11% ръст на относителния дял на жилищното строителство спрямо предходната година", заяви за Money.bg инж. Георги Шопов, предс. на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) и собственик на компанията Тобо Груп.

Според очакванията на сектора, приносът към БВП ще достигне 15 милиарда лева догодина.

По данни на Евростат, общият ръст на БВП за периода 2023-2024 г. е 3,4%. На този фон в отделните икономически сектори динамиката варира от двуцифрен ръст до спад, като отчетените стойности са в диапазона между -7,2% и +11%, а строителството е секторът с най-голям принос към ръста на БВП.

"Зад планирането и реализирането на всеки един проект стоят верига от бизнеси и хора, които имат пряко участие в процеса. Когато има голяма строителна активност в някой район, това не са само сгради, а нови работни места, инфраструктура, нови услуги, развитие на градската среда. Това дава импулс за производства на строителни материали, транспорт и логистика, проектиране и инженеринг, финансови услуги, търговия, мебелна индустрия и други сектори. Докато има активно и силно строителство, страната ще се радва на по-силна икономика", коментира Георги Шопов.

Със 156 382 заети лица в строителството, което представлява 7% от работната сила в страната, секторът отчита устойчивост. Заплатите са отбелязали значително увеличение от 17,8% за един отработен човекочас, на фона на 12% ръст на средна брутна заплата за страната през първото полугодие на 2025 година.

"Строителството формира сериозен обем от изплатените заплати в икономиката и е един от големите работодатели в страната. Данните отчитат 5,1% увеличение на заетостта в сравнение с 2023 г. Безработицата в строителния сектор е спаднала с 34,3% през първата половина на 2025 г. в сравнение със същия период през 2024 година", подчертава Емилия Валентинова Цоконова-Чолакова, която е управляващ партньор Match More.

Освен ключов за икономиката работодател, компаниите в сектора са и основен данъкоплатец.

"За една година строителните предприемачи са внесли данъци в размер на 7,5 милиарда лева. В публичния дебат за строителството често се виждат само крановете и строителните площадки, но рядко се отчита приносът към публичните финанси", заяви Асен Чавдаров, управител на Контракт Сити.

Според данните на НАСП за една година в България са изградени близо 2 милиона кв. м нови жилища и това е мащаб, който показва устойчиво търсене на нови, съвременни домове и реална нужда от модерно жилищно строителство в големите градове и развиващите се райони. Разбира се, в районите с бурно застрояване има и проблеми. Едни от най-големите са паркирането, трафикът и мобилността, както и замърсяването на въздуха. Не на последно място, активната строителна дейност, която пречи на някои хора.