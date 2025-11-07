Американските компании са обявили най-много съкращения на работни места през октомври тази година от повече от две десетилетия. Причината - изкуственият интелект променя индустриите, а намаляването на разходите се ускорява, според данни на Challenger, Gray & Christmas Inc., цитирани от Bloomberg Economics.

Бизнесът в САЩ е обявил 153 074 съкращения на работни места миналия месец, което е почти три пъти повече от същия месец миналата година, като са водени от секторите на технологиите и складирането. Такова ниво на освобождаване на хора от работа не е имало от октомври от 2003 г. насам, когато появата на мобилните телефони беше по подобен начин разрушителна, заяви Анди Чалънджър, който е главен директор по приходите на компанията Challenger.

"Някои индустрии се коригират след бума на наемането на персонал по време на пандемията, но това се случва, тъй като приемането на изкуствен интелект, смекчаването на потребителските и корпоративните разходи и нарастващите разходи водят до затягане на коланите и замразяване на наемането на персонал", пише Чалънджър в доклад."

"Съкратените сега срещат по-трудно бързото осигуряване на нови работни места, което би могло допълнително да разхлаби пазара на труда."

Над 1 милион съкратени от началото на годината

Съкращенията на работни места от началото на годината до момента са надхвърлили 1 милион души, най-много от началото на пандемията. През същия период работодателите, базирани в САЩ, са обявили най-малко планове за наемане от 2011 г. насам.

Плановете за наемане на нови слугжители до октомври са най-ниските, откакто Challenger започна да ги проследява през 2012 година.

"Възможно е с намаленията на ставките и силните резултати през ноември компаниите да насочат усилията си към служители в края на сезона, но в този момент не очакваме силна сезонна среда за наемане през 2025 година."

През последните седмици от Target Corp. обявиха планове за премахване на 1800 позиции, или около 8% от корпоративните работни места, в първото си голямо преструктуриране от години. На този фон от Amazon обявиха, че ще съкратят 14 000 корпоративни позиции - след предупреждение от главния си изпълнителен директор, че изкуственият интелект ще намали работната сила на компанията. Междувременно Paramount Skydance Corp. съкрати 1000 служители.

Други компании, които съкращават корпоративни работни места, включват Starbucks, Delta Air Lines, CarMax, Rivian Automotive и Molson Coors Beverage Co., които съкратиха около 9% от работната си сила. Мотивите на фирмите са различни. От United Parcel Service заявиха миналия месец, че са съкратили оперативната си работна сила, която включва шофьори за доставки и други работници - с 34 000 души, което е с около 70% повече от прогнозите по-рано тази година.

От компанията за доставки посочиха увеличеното използване на автоматизация, което е повишило производителността. Други са фокусирани върху премахването на управленските слоеве, намаляването на последиците от предизвиканото от пандемията раздуване на наемането на персонал и защитата на маржовете на печалба от допълнителните разходи, свързани с митата.

И докато мнозина очакваха увеличените тарифи да повишат цените, много работодатели в Америка задържаха цените и избраха да намалят разходите за труд. Нарастващите съобщения за съкращения на работни места рискуват да подхранят опасенията за здравето на пазара на труда, точно когато безработните американци се сблъскват с намалена среда за наемане на работа.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan - Джейми Даймън, наскоро заяви, че броят на служителите в най-голямата американска банка вероятно ще остане стабилен или дори ще се увеличи, въпреки че тя продължава да внедрява изкуствен интелект.

"Банката ще преразпредели служители, чиито работни места са били засегнати от технологията. Изкуственият интелект ще намали човешкото натоварване в много голяма степен, но"също така ще създаде работни места", заяви мениджърът в скорошно интервю за CNN.

Броят на заплатите в американските компании се е увеличил с 42 000 през октомври след два поредни месеца на спад, което сигнализира за известна стабилизация, като същевременно е в съответствие с общото забавяне на търсенето на работна ръка, показаха данни на ADP Research тази седмица.

Други данни, публикувани от Revelio Labs, показват, че общата заетост в САЩ е намаляла с около 9000 през октомври, което до голяма степен отразява спад в държавния сектор. По-малки намаления са наблюдавани при производителите, търговците на дребно и търговците на едро, докато образованието и здравните услуги доведоха до увеличаване на заетостта в тези индустрии.