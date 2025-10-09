Редица големи руски предприятия от железопътния, автомобилния, минния и металургичния сектор започват да намаляват персонала и да съкращават работното време на служителите си, след като икономиката, която работи във военновременен режим се забавя, вътрешното търсене отслабва, а износът се свива, предаде "Ройтерс".

Според източници на агенцията от индустрията, поне шест от водещите компании в Русия вече са въвели четиридневна работна седмица или са изпратили служителите си в неплатен отпуск, за да ограничат разходите за труд без да увеличават официално безработицата.

Сред тях е Cemros - най-големият производител на цимент в страната, който има 13 000 служители и 18 завода. Компанията е преминала към четиридневна седмица до края на годината заради драстичен спад в строителството и ръст на вноса на цимент от Китай, Иран и Беларус. "Това е необходима антикризисна мярка. Целта ни е да запазим всички служители," заяви говорителят на Cemros Сергей Кошкин.

Подобни стъпки предприемат и Руските железници, автопроизводителите ГАЗ, КАМАЗ и АвтоВАЗ, както и минният гигант Алроса, който е съкратил 10% от персонала, неангажиран пряко с добива на диаманти. Според данни от синдикатите, предприятията се опитват да избегнат масови уволнения, но признават, че спадът в износа на въглища, метали и нефт се отразява сериозно на приходите.

В автомобилната индустрия АвтоВАЗ е преминал на четиридневна работна седмица от края на септември, а ГАЗ и КАМАЗ - още през август. Въпреки това, спадът в поръчките остава траен, а държавата засега не предлага нови субсидии за сектора.

Минната индустрия също е под натиск. В Кузбас, най-големия въгледобивен регион на Русия, 18 от 151 предприятия вече са спрели работа, а над 19 000 миньори са съкратени само през първото полугодие на 2025 г. Според руския консултант Александър Котов от NEFT Research, ако държавата не предприеме спешни мерки, въгледобивната индустрия може да бъде засегната от нова криза.

Затруднения се наблюдават и в металургията - сектор, който произвежда около 71 милиона тона стомана годишно и е петият по големина в света. Според източници на Reuters, почти всички металургични заводи намаляват персонала и се подготвят за въвеждане на съкратено работно време.

Икономическите данни потвърждават задълбочаващите се проблеми: забавен растеж на БВП до около 1%, спад от 5,4% в секторите извън военната индустрия и трикратно увеличение на неизплатените заплати в сравнение с миналата година.

Въпреки рекордно ниската безработица от 2,1%, реалните доходи на работниците падат, а предприятията, основани още по времето на Сталин, усещат тежестта на санкциите, високите лихви и евтините китайски стоки.

Икономисти отбелязват, че руското правителство вече се намесва активно, предоставяйки данъчни облекчения, субсидии за транспорт и временна държавна подкрепа, за да избегне социално напрежение в индустриалните градове.

Според прогнозите на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране, руският икономически растеж ще се забави до 0,7-1% през 2025 г., което показва, че моделът на "военна мобилизация" на икономиката достига границите на устойчивостта си.