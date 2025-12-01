Съединените щати не се насочват към рецесия през 2026 г., а американците скоро ще започнат да усещат положителния ефект от икономическите политики на президента Доналд Тръмп. Това заяви финансовият министър Скот Бесент в интервю за "Meet the Press" по NBC News, подчертавайки, че очаква силна и устойчива икономика през следващата година.

Според него мерките на администрацията вече поставят основата за растеж без допълнителен инфлационен натиск, като "масата е подготвена за една много силна, неинфлационно развиваща се икономика".

Бесент изтъкна, че значителна част от мащабния пакет от разходи на Републиканската партия, известен като Закона за "един голям, красив законопроект", все още навлиза в сила. Новите разпоредби включват постоянни данъчни облекчения, удължаващи реформите от 2017 г., както и допълнителни стимули, насочени към намаляване на данъчната тежест върху щатските и местните данъци и т. н.

Законът предвижда и бонуси за висши служители с цел компенсиране на задълженията за социално осигуряване. Според Бесент тези мерки ще окажат осезаем ефект върху доходите и потреблението през следващите месеци.

Финансовият министър посочи още, че администрацията на Тръмп подготвя нови инициативи за намаляване на разходите за здравеопазване, които ще бъдат представени тази седмица. В същото време застоят в Конгреса относно удължаването на засилените субсидии по Закона за достъпни грижи може да доведе до увеличение на разходите за милиони американски домакинства, ако не бъде намерено решение.

Въпреки общия оптимистичен тон, Бесент призна, че някои области на икономиката изпитват затруднения. Той посочи жилищния сектор и индустриите, силно зависими от лихвените проценти, като най-уязвими към текущите условия. Според него секторът на услугите продължава да поддържа инфлационен натиск, но очакваното поевтиняване на енергията ще допринесе за постепенно намаляване на цените.

Директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет също предупреди, че данните за четвъртото тримесечие могат да покажат временна слабост, причинена от 43-дневното спиране на работата на федералното правителство - най-дългото в историята на САЩ.

Това, по думите му, е оказало осезаем ефект върху икономическата активност.

В същото време общественото мнение остава разделено. Скорошно проучване на NBC News показва, че близо 2/3 от регистрираните избиратели смятат, че администрацията на Тръмп не е постигнала достатъчно в борбата с високите разходи за живот.

Анализ на JPMorgan допълва, че оценката на американците за икономиката е силно зависима от тяхното ниво на доходи: домакинствата с по-високи доходи дават средна оценка за икономическото си доверие 6,2 от 10, докато хората с по-ниски доходи - значително по-скромните 4,4.