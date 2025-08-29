След две години военен бум, когато руският БВП растеше с над 4% годишно, икономиката на страната се срина в рецесия, съобщава РБК, като цитира Андрей Клепач, главен икономист на ВЕБ - една от най-големите руски държавни банки, която има статут на "държавна корпорация за развитие" и финансира националните проекти на Кремъл.

По изчисления на ВЕБ, през второто тримесечие БВП на РФ се свива с 0,6% в сравнение с първото тримесечие. А в първото - падна със същите 0,6% спрямо четвъртото. Такъв спад два тримесечия поред се счита за "техническа рецесия".

В годишен план руската икономика остава в плюс, въпреки че темповете на растеж са се забавили драстично. През четвъртото тримесечие на 2024 година той беше 4,5%, през първото тримесечие на тази година - 1,4%, а през второто - само 1,1%.

През юли икономическият растеж спрямо предходната година практически спря - 0,4%, според данни на Министерството на икономическото развитие.

На ръба на стагнацията - с 0,7% растеж през юли, се оказа промишлеността. А отраслите, от които властите очакваха заместване на вноса, се сринаха в дълбок спад: производството на дрехи - с 7% спрямо предходната година, на мебели - с 12%, на електрооборудване - с 6,5%.

Най-силната рецесия от началото на войната обхвана металургията, където производството се срина с 10,2% годишно. Как се случва последното в страна, водеща война и нуждаеща се непрекъснато от големи количества продукция именно на тази индустрия е поредната мистерия с гриф "Само в Русия".

Росстат засега не публикува официална оценка на динамиката на БВП тримесечие към тримесечие за април-юни. Мнението на Клепач за началото на техническа рецесия споделят анализатори от MMI, докато Райфайзенбанк и Capital Economics смятат, че икономиката я е избегнала и е показала растеж от 0,3% спрямо първото тримесечие.

Икономистът Дмитрий Полевой оценява растежа във второто тримесечие като "около нула". "Техническа рецесия (засега) не се случи, но и явен растеж отсъства", пише той. Така или иначе, очевидно е че икономиката "балансира на ръба на рецесията" и с голяма вероятност ще се срине в нея в близките тримесечия, смята главният икономист на Oxford Economics Татяна Орлова.

Върху икономиката натиск оказват дисбалансите, натрупани по време на войната, посочва икономистът от Capital Economics Лиам Пийч. Над 20 трилиона рубли, които държавата раздаде на военни, наемници и отбранителни заводи, породиха илюзия за богатство. Но разплатата дойде под формата на взрив на инфлацията, повишение на лихвените проценти и нарастващи проблеми за бизнеса, пише The Moscow Times.

Ситуацията влошават санкциите, ниските цени на петрола и проблемите с правата на частна собственост, които обезсърчават инвестициите, изброява старшият научен сътрудник на CEPA Александър Коляндър.

Според прогноза на МВФ, тази година икономиката на РФ ще нарасне с 0,9%. За Кремъл краткосрочният период на нисък растеж е приемлив, въпреки че в комбинация с ниските цени на петрола ще доведе до намаляване на бюджетните приходи.