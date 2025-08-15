След като поне десетилетие Румъния с пълно право беше сочена като по-добре развиваща от България държава в практически всички направления, сега облаците над северната ни съседка се сгъстяват. Нейната икономика се намира на ръба на рецесията, като основните двигатели на растежа - промишлеността и потреблението, показват тревожни сигнали за спад.

Въпреки че БВП все още запазва слаб растеж в средата на годината според Националния статистически институт, експертите предупреждават, че есента ще донесе негативни показатели и да се стигне до рецесия.

Промишлеността и търговията формират близо 40% от румънския БВП, като промишлеността заема около 18%, а търговията на дребно и едро надвишава 20%. През юни промишленото производство спадна с 2,9% в сравнение с май и с 1% спрямо същия период на 2024 г. Това представлява драстично влошаване спрямо май, когато растежът беше 7,8% на месечна база, посочва националната статистика на Румъния, цитирана от economica.net.

Още по-тревожна е картината с потреблението. Според последния доклад за инфлацията на Румънската национална банка, потреблението на населението нарасна с едва 0,9% в първото тримесечие на 2025 г., в сравнение с 6% в четвъртото тримесечие на 2024 г. Индикаторът за доверие на потребителите се понижи със 7,6 пункта до -18,3 пункта в първото тримесечие, пише economica.net.

"Потреблението на населението значително забави годишния си темп на растеж до 0,9% в първото тримесечие от 2025 г.", посочва докладът на централната банка. Търговията с хранителни стоки отчете спад от 2%, а услугите за населението се свиха с 2,4% на годишна база.

Министърът на финансите Александру Назаре призна съществуването на реален риск от рецесия: "Това е реален риск, но дори и да влезем в рецесия, трябва да имаме готови решения." Той подчерта крайната трудност в намирането на ресурси за подкрепа на икономиката.

Губернаторът на централната банка Мугур Исъреску предупреди, че инфлацията ще достигне близо 10% - два пъти повече от края на миналата година. "Влязохме в ситуация на дефицит на общото търсене с очаквания за нарастване на дефицита", заяви той, подчертавайки негативните очаквания за икономически растеж.

Премахването на таваните при енергийните цени ще има значителен инфлационен ефект, но Назаре уверява, че това ще бъде временно явление. Основният проблем остава драстичното забавяне на потреблението, което за първи път от 4-5 години насам създава дефицит на търсенето.

При такава комбинация от отслабващо потребление, забавяне в промишлеността и нарастваща инфлация, избягването на рецесията наистина започва да става равно на чудо.