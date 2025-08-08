Гръцката верига Jumbo, специализирана в търговията с играчки и продукти за дома, обяви, че ще абсорбира част от повишението на ДДС в Румъния, влязло в сила на 1 август 2025 г. Решението е част от стратегията на компанията за ограничаване на въздействието на данъчните промени върху потребителите и за запазване на конкурентните й позиции на местния пазар.

В официално съобщение ръководството на Jumbo заяви, че ще поеме, "доколкото е възможно", допълнителната данъчна тежест, без да я прехвърля изцяло върху крайните цени.

Румъния е сред най-бързо растящите пазари на групата. Само през юли 2025 г. продажбите на мрежата в страната, включително онлайн магазина e-jumbo.ro, нарастват с 7% спрямо същия месец на миналата година.

Като цяло за първите 7 месеца на годината ръстът също достига 7% на годишна база, което нарежда Румъния на трето място по темп на растеж сред пазарите на групата — след Кипър и Гърция (и преди България).

През 2024 г. Jumbo реализира продажби на стойност 1,2 милиарда леи в Румъния (около 243 милиона евро), което представлява 21,46% от общия резултат на групата преди данъци. Миналата година ръстът на продажбите в страната беше 9,1% на годишна база.

Компанията продължава да разширява физическата си мрежа. В края на 2024 г. Jumbo управлява 19 магазина в страната, а към момента те са 20. Плановете предвиждат отваряне на един до два нови хипермаркета годишно в следващите години.

На ниво група, Jumbo продължава да залага на експанзия и адаптивност, включително и чрез поемане на част от данъчната тежест, когато това е в интерес на дългосрочния й пазарен дял.

Създадената през 1986 година в Атина верига днес оперира на 4 пазара - Гърция, Кипър, Румъния и България, както и онлайн магазин. У нас Jumbo разполага с 11 обекта. Успоредно с това, компанията е сключила търговски споразумения с фирми, които управляват магазини с марката в още 6 страни в региона.