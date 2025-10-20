Миналия петък в Русе официално бе открито Почетното консулство на Румъния. За почетен консул бе назначен Виктор Гугушев - старши партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори" и председател на Българо-румънската търговска камара.

Сред присъстващите на церемонията бяха областният управител Драгомир Драганов, кметът на Община Русе Пенчо Милков, посланиците на Румъния и България - Н.Пр. Бръндуша Предеску и Н.Пр. Радко Влайков, както и представители на институции, академични среди и неправителствени организации.

Посланик Предеску посочи значението на Русе за двустранните отношения: "За Румъния решението да се открие ново почетно консулство тук, в България, е ясен израз на искрения и безспорен интерес на Букурещ към по-нататъшно задълбочаване на отношенията ни на всички нива. От Русе започва сътрудничеството между бизнесмени от двете страни, а вече над 20 години Румънското посолство партнира с Българо-румънската търговска камара. Повод за гордост е, че председателят на БРТК се съгласи да бъде наш почетен консул."

Тя подчерта, че основни приоритети на консулството ще са насърчаването на бизнеса, директните контакти между деловите среди, културния обмен и взаимодействието между хората.

Виктор Гугушев благодари за доверието и заяви: "За мен е чест и удоволствие, че съм назначен за почетен консул на Румъния - втори външнотърговски партньор на България, която на свой ред е петият външнотърговски партньор на Румъния. Смятам, че действително можем да изграждаме още по-задълбочени отношения между двете държави в сферата на културата, в сферата на бизнеса, в сферата на икономическото и дипломатическото сътрудничество."

По време на събитието бе подписан протокол за сътрудничество между посланика и почетния консул, а Гугушев получи консулския патент и официалния документ от българското външно министерство, с които назначението му бе потвърдено.