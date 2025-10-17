Румъния планира да въведе програма тип "златна виза", която ще предлага временен престой на инвеститори от държави извън Европейския съюз срещу значителни финансови вложения в страната, съобщава Profit.ro.

Проектозаконът предвижда схемата, официално наречена "Престой срещу инвестиции", да предоставя петгодишно подновяемо разрешение за пребиваване на граждани на трети страни при минимална инвестиция от 400 хил. евро.

Програмата дава единствено право на пребиваване, но след пет години непрекъснат престой участниците ще могат да кандидатстват за румънско гражданство.

Инвестицията може да бъде направена по няколко начина - чрез покупка на държавни облигации на стойност поне 400 хил. евро с падеж над пет години, придобиване на недвижим имот със същата минимална стойност и задължително притежание за пет години, вложения в инвестиционни фондове, одобрени от Комисията за финансов надзор (ASF), или закупуване на акции в румънски компании, търгувани на борсата.

Кандидатите трябва да докажат законния произход на средствата си, да не фигурират в международни санкционни списъци и да не представляват заплаха за сигурността. Преди издаване на разрешението ще се извършват проверки от разузнавателните служби SRI и SIE, както и от Националната служба за предотвратяване на изпирането на пари и други институции.

Отговарящите на условията инвеститори ще получават петгодишно разрешение за пребиваване с възможност за включване на членове на семейството, достъп до постоянно местожителство и впоследствие - до гражданство.

Проектозаконът не изисква задължителен минимален престой в страната всяка година, но изисква поддържане на направената инвестиция през целия срок на разрешението.

До 2021 г. и в България имаше подобна инициатива "виза и пребиваване срещу инвестиции". При нея срещу минимална инвестиция от 1 млн. лв. чужденец можеше да получи право за постоянно пребиваване, а по-късно и гражданство. Преди три години програмата бе прекратена след натиск от Европейската комисия, която смята подобни схеми рискови от гледна точка на сигурността и възможността за злоупотреби.