Пенсиите, изплащани на бивши служители на румънското контраразузнаване SRI преминаха символичната граница от един милиард леи през 2024 година, показва анализ на Economica.net. Сумата се равнява на около 200 милиона евро или близо 385 милиона лева.

Те се изплащат изцяло от държавния бюджет, като общата брутна сума, изплатена през 2024-а, е поне два пъти по-голяма от тази от 2016 година - първата година на прилагане на закона, който регламентира отпускането на парите.

SRI е наследник Securitate - румънския еквивалент на "Държавна сигурност".

Рязък ръст

Средната пенсия, отпускана за работа за тайните служби се доближава до 7600 леи брутно месечно (около 1520 евро или 2970 лева) през 2024 година и е с почти 19% по-висока от стойността на показателя от 2023-а. Това означава ръст от 79% спрямо 2016 година, когато пенсиите започнаха да се отпускат по новия закон.

Общата брутна сума, изплатена от Пенсионната каса на SRI на бенефициентите на военни пенсии през 2024-а, е с 22% по-голяма от изплатената през 2023 година. Това е първата година от влизането в сила на закона, в която общата сума надхвърля милиард леи.

Средният месечен брой на пенсионираните служители на SRI, надхвърли 11 800 души през 2024-а и е с 3% по-висок от този от 2023 година.

Броят на бенефициентите надхвърли 10 000 души през октомври 2017-а, а през април 2022-а премина границата от 11 000 души. В края на 2024 година достигна 11 884 души.