Вече са издадени разрешителни за строеж на около 36 километра от автомагистрала "Хемус", като става въпрос за участъци "4" и "5", които преминават през общините Плевен, Ловеч, Летница, Сухиндол и Павликени.

Разрешителните за строеж са издадени от регионалния министър в оставка Иван Иванов на 23 декември 2025 г., като обявленията за тях са публикувани на 6 януари 2026 г. в първия брой на Държавен вестник за новата година, пише Economic.bg.

За момента обаче не е ясно кога ще започнат същинските дейности по строителството на трасетата.

Разрешенията са с клауза за "предварително изпълнение". МРРБ мотивира това с огромния риск за живота и здравето на гражданите, които в момента ползват претоварения главен път София - Варна (Е-772/ І-4).

Конкретиката

Според официалната документация (Разрешения за строеж № РС-110 и № РС-111 от 23.12.2025 г.), строителството обхваща два стратегически подобекта.

Участък 4.1: Трасето започва от края на пътен възел "Плевен" (пресичането с път II-35) и стига до началото на вече разрешения по-рано участък 4.2. Това са близо13 километра като тук влиза и пътен възел "Летница".

Участък 5: Тук разрешението за строеж е за целия малко над 23-километров участък. Той обхваща трасето от края на п.в. "Летница" до пресичането с път III-303 (Павликени-Севлиево), включително и изграждането на самия пътен възел "Бутово".

Важен детайл тук е присъствието на компании като "Електроразпределение Север", ЕСО, "Виваком", "Напоителни системи" и Община Павликени като съвъзложители. Тяхната роля обаче е строго специфична - те отговарят само за реконструкцията на собствените им мрежи (далекопроводи, кабели и напоителни канали), които попадат в обхвата на бъдещата магистрала.

Според действащ договор, срокът за завършване на строителството за Лот 4 и Лот 5 е точно 36 месеца (3 години). Това означава, че ако строителните работи стартират активно през пролетта на тази година, трасето от Плевен до Павликени трябва да бъде напълно готово и пуснато за движение през първата половина на 2029 г.