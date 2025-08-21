Цялата автомагистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на месец септември. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов при направената днес проверка на напредъка в изграждането на последния участък от аутобана, съобщиха от МРРБ.

В инспекцията участваха също председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков, народни представители и ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Източник: МРРБ

По последния участък на АМ "Европа" с дължина 16,5 км - от Сливница до връзката със Софийския околовръстен път - се извършват довършителни работи. "След направения днес обход на участъка видяхме, че направената организация от Агенция "Пътна инфраструктура" и изпълнителите е на високо ниво и резултатите са налице", посочи регионалният министър.

Той напомни, че през тази година предстои пускането в експлоатация и на участъка между Боаза и Дерманци на автомагистрала "Хемус".

Националното тол управление към АПИ въведе почти пълните функционалности на камерите на тол системата, което също беше забавено години наред. "Засичането на пътници без колани е в резултат от това", каза в отговор на въпрос от медии министърът. И обърна внимание, че изключенията от задължението за поставяне на предпазни колани поради здравословни причини е от компетентността на Министерството на вътрешните работи, което е правоприлагащият орган.

"След 5 септември ще започне правоприлагането от това, което тол камерите предоставят като информация, в резултат от последните изменения в Закона за движение по пътищата", каза още регионалният министър.